Набивали свої кишені на заводі Ілліча, – Андрющенко про кадировців, до яких завітала "бавовна"

В окупованому Маріуполі 12 липня розквітла "бавовна". Прилетіло по комбінату Ілліча, який активно грабували кадировці.

Це 24 Каналу прокоментував радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, поранених потайки везли в напрямку Донецька.

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"Кадировці перебувають у Маріуполі з перших днів окупації. Комбінат Ілліча віддали Кадирову як маржинальний здобуток", – сказав Андрющенко.

До кадировців у Маріуполі завітала "бавовна": дивіться відео

Ворог витягає з комбінату все, що можна витягнути, – вугілля, метал, обладнання. Усе це йде на Росію.

Після "бавовни" окупанти активно шукають винних у самому Маріуполі. Місцевим мешканцям украй неспокійно, але вони тримаються.

Як кадировці поводяться в Маріуполі

Тікток-війська вдають, що стоять окремо від інших російських підрозділів. Вони показово "гарно" поводяться перед місцевим населенням, щоб знайти безплатну робочу силу на комбінаті. Однак люди не піддаються на такі низькопробні маніпуляції.

Кадировці в Маріуполі не є військовими як такими. Вони не виконують бойові завдання, а чинять грабунок.

Ситуація в Маріуполі: останні новини

Попри просування українських військових на різних напрямках, колаборанти не втрачають свого безґрунтовного оптимізму. Зокрема, в окупованому Маріуполі вже всі давно "перемогли".

Водночас окупанти в Маріуполі готуються до наступу ЗСУ. Вони продовжують у пришвидшеному темпі будувати оборонні споруди та лінії оборони.

Російські загарбники продовжують вивозити українське зерно з окупованих територій. Через Маріуполь їдуть численні автівки з десятками тонн украденого збіжжя.

Кадировці зазнають втрат не лише в Маріуполі. Росія намагалась підсилити Бахмутський напрямок завдяки бійцям спецзагону "Ахмат", однак їх розбили ще на підході до міста-фортеці.