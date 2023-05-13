Мчалися понад 20 швидких: до окупантів біля Маріуполя завітала "бавовна"

Росіянам ніколи не буде затишно та спокійно на окупованих українських територіях. Так, у селі Республіка, що біля Маріуполя, стався вибух у будівлі, де час від часу перебували окупанти.

Після удару на місце ураження виїхало понад 20 швидких машин. За попередньою інформацією, "двохсотими" стали близько 50 росіян.

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Біля Маріуполя стався потужний вибух

Радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що прилетіло у будівлю місцевого клубу, де відпочивала компанія окупантів. За його словами, їх там було доволі багато, тому "бавовна" була досить потужна.



Місце розташування села Республіка Маріупольського району / Фото Петра Андрющенка

Андрющенко також зазначив, що росіяни бідкаються через те, що, мовляв, місцеві наводять місця дислокацій російських військ. Попри це він наголосив, що жителі тимчасово окупованого району не сприймають росіян взагалі.

Маріуполь та район – це Україна. Окупантам тут сильно не раді,

– зауважив радник.

Наостанок він розповів, що це чудовий результат для "вечора суботи", а також закликав росіян готуватися до нових прильотів, адже "далі буде".

Росіяни відреагували на "бавовну" біля Маріуполя

Російські пропагандисти стверджують, що приліт відбувся начебто по будівлі "сільради" села Республіка. Вони також зазначили, що нібито немає жертв серед цивільного населення, однак постраждав один з місцевих фермерів, який був в той час біля місця вибуху.

Однак росіяни все ж наголосили, що постраждало багато техніки і її вже неможливо відремонтувати. Крім цього, сама будівля "сільради" повністю зруйнована.

У Маріуполі досить часто трапляються вибухи