У Мелітополі прогриміла чергова "бавовна" на базах росіян: на радощах ті влаштували перестрілку
За останню добу у тимчасово окупований Мелітополь знову прилетіла "бавовна". Щонайменше дві бази загарбників було пошкоджено або знищено. Також у місті росіяни влаштували перестрілку.
Про це в ефірі 24 Каналу розповів мер Мелітополя Іван Федоров. Він зауважив, що згодом ЗСУ офіційно повідомлять про результати "бавовни".
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"Бавовна" у Мелітополі та перестрілки між росіянами
Федоров зазначив, що вчергове Мелітополь став одним із центрів "бавовни". У четвер, 13 квітня, приблизно о 12 годині спрацювала російська ППО, яку окупанти розміщують у житлових кварталах.
За словами міського голови Мелітополя, з 20 до 21 години у місті відбулися перестрілки між росіянами.
Потім приблизно з 20 до 21 години тривали перестрілки (між росіянами – 24 Канал), автоматні черги. Швидше за все, між собою вороги намагалися щось поділити, прибиваючи один одного,
– сказав він.
Згодом у Мелітополі мешканці почули вибух в районі аеродрому.
Вже у п'ятницю, 14 квітня, після 5-ї ранку мелітопольці почули потужний вибух, який пролунав поблизу залізничного депо. Іван Федоров підкреслив, що щонайменше 2 бази окупантів було пошкоджено або знищено.
"Щонайменше дві бази окупантів вчора і сьогодні постраждали. Пізніше ми зможемо підбити підсумки, коли дочекаємось офіційних повідомлень від наших військових про те, що відбувалося у тимчасово окупованому Мелітополі, який росіяни перетворили на суцільну військову базу", – відзначив мер.
Останні новини Мелітополя
- Росіян, які проживають на тимчасово окупованих територіях, попереджають про можливі "небезпеки". У Мелітополі біля стадіону "Авангард" помітили дивних листонош. Як виявилось, люди в жилетках "Волонтёры Za Россию" роздають перехожим газети. На першій шпальті розміщений план евакуації з міста. У самому тексті наголошують, що у разі контрнаступу ЗСУ громадянам Росії слід виїхати з Мелітополя.
- Волонтер, заслужений майстер спорту України Валерій Газаєв розповів, що люди в Мелітополі знаходили можливість передавати дані ЗСУ, попри глушіння зв'язку росіянами. Місцеві намагалися допомогти українським військовим, аби "бавовна" прилітала туди, куди потрібно.
- Збройні Сили України потужно дають відсіч російським загарбникам. Лише за два тижні наші військові знищили 15 розташувань окупантів у Запорізькій області. Зокрема, наші захисники знищили 7 розташувань росіян у Мелітополі.