"А де ж російська ППО": у Повітряних силах прокоментували нову "бавовну" у Москві
У російській Москві у ніч проти 1 серпня дрони знову атакували приміщення, у якому розміщені три міністерства. Повітряні сили ЗСУ прокоментували цю тривожну ніч у ворога.
Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону поцікавився, що там з російською ППО. Варто зауважити, що внаслідок атаки дронів місцями у будівлі "Москви-Сіті" щонайменше пошкоджено фасад, вибиті вікна, пише 24 Канал.
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Повітряні сили ЗСУ прокоментували "бавовну" у Москві
А де ж славнозвісне російське ППО, ешелоноване і так далі. Ну безпілотник – важка ціль. От вам приклад тих самих "Шахедів", які, на жаль, долітають,
– пояснив Юрій Ігнат.
За його словами, дрони летять повільно, проте вони є доволі складною ціллю для систем протиповітряної оборони. Юрій Ігнат пояснив, що українські військові мають досвід збивання дронів.
"Ну тепер такий досвід, мабуть, буде і в російських військових, які не можуть впоратись із такими безпілотниками, які десь там долітають до них не вперше. Ну і сподіватимемось, що не матимуть досвіду", – пояснив Ігнат.
"Бавовна" вночі у Москві: коротко
- Вежу "Москва-Сіті" нібито атакували дрони у ніч проти 30 липня, проти 1 серпня все повторилось. Цього разу вороги заявили про збиття 1 – 2 дронів, проте щодо іншого були змушені застосувати РЕБ, проте приліт таки відбувся.
- Як наслідок у будівлі, де розміщені три російські міністерства, пошкоджено фасад на рівні 17 поверху. Як і минулого разу, влучили у приміщення IQ-Кварталу "Москва-Сіті", де розташоване міністерство економічного розвитку Росії.
- Варто зауважити, що вежі "Москва-Сіті" розміщені у діловому районі Москви на Пресненській набережній. "Москва-Сіті" налічує 6 хмарочосів. У тій вежі, яку нібито атакував безпілотник, розміщено відразу 3 російські міністерства – економічного розвитку, мінпромторг і мінцифри.