"Просто капець, бабахнуло жорстко": на мисі Фіолент пролунав потужний вибух
На мисі Фіолент у тимчасово окупованому Криму увечері 21 вересня пролунав потужний вибух. Загарбники вже панікують у соцмережах.
Телеграм-канали повідомляють, що на мис Фіолент прилетіла ракета, інформує 24 Канал. Після вибуху у небо почав здійматися густий дим.
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Згодом повідомили про ще один вибух у Севастополі. Він був настільки сильним, що у будівлях затремтіли вікна.
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Минула ніч у Криму була дуже "гарячою"
"Бавовна" не перестає нагадувати російським окупантам, що у них немає жодних шансів на тимчасово захоплених територіях. Зокрема, у Криму, який був, є та буде Україною. У ніч на 21 вересня окупантів навідала "бавовна". Вибухи чули у:
- Новофедорівці (поблизу воєнного аеродрому Саки);
- селах на захід від Євпаторії;
- селищі Гвардійське (біля Сімферополя);
- Севастополі;
- Балаклаві.
Місцеві пабліки повідомили про роботу "ППО". Водночас особливих успіхів вона не продемонструвала. Зокрема, фіксували роботу ЗРК "Панцир-С2", яка припинилася після одного з прильотів.
Згодом стало відомо, що Україна успішно атакувала військовий аеродром окупантів в Саках. Ворогам завдали серйозних втрат.