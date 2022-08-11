"Бавовна" несподівано спіткала білорусь: у мережі пишуть про вибухи на аеродромі під Гомелем

11 серпня 2022 , 01:23
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Джерело:

"Беларускі Гаюн"

У ніч на 11 серпня "бавовна" спіткала й білорусь, звідки завдають ракетних ударів по території України. У мережі повідомляють, що вибухи пролунали на аеродромі під Гомелем.

Вибухи почули у районі аеродрому "Зябрівка". Спершу повідомили, що упродовж 10 хвилин зафіксували щонайменше 4 спалахи. 

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Згодом заявили вже про щонайменше 8 спалахів. Окрім того, люди відчули ударну хвилю. Вочевидь, сезон "бавовни" знайшов росіян і на території білорусі. 

Аеропорт "Забрівка" росія почала використосувати для атак на Україну ще з перших днів повномасштабного вторгнення.

Зауважте! міноборони білорусі раніше анонсувало спільні з російськими військовими навчання. Наразі невідомо, чи "хлопки" якось пов'язані з цим.

Аеродром "Зябрівка" – під повним контролем росіян

Генштаб Збройних Сил України ще 8 липня повідомив, що аеродром "Забрівка" перебуває під повним контролем російських військових. Окупанти облаштували там свою військову базу. 

Зокрема, на території "Зябрівки" перебували російський ракетний дивізіон ракетного комплексу "Іскандер-М" та дивізіон С-400.

Актуально! "Бавовна" наздогнала російських загарбників на території тимчасово окупованого Криму. Вибухи там пролунали 9 серпня. "Хлопки" дісталися аеродрому росіян у Саках. Звідти злітали винищувачі, які атакували південні області України.

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Автор: Мар'яна Бекало