"Бавовна" продовжує тур: у Скадовську чули потужні вибухи

"Бавовна" продовжує нагадувати окупантам, що у них немає жодних шансів на тимчасово захоплених територіях України. Зокрема, вдень 17 жовтня потужні вибухи пролунали у Скадовську.

На опублікованих кадрах видно, як у небо здіймається густий дим. Місцеві ділять світлинами у чатах, інформує 24 Канал.

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Окупанти мають все зрозуміти, що у них немає майбутнього в Україні. Воїни ЗСУ звільнять усі території. Разом з українським прапором туди повернеться безпека для всіх людей.

"Бавовна в Україні" – останні новини

У тимчасово окупованому Луганську 15 жовтня пролунав потужний вибух. Користувачі мережі зауважили, що вибух пролунав у тому районі, де розташований полігон загарбників. У мережі опублікували світлини, на яких видно, як у небо здіймається густий чорний дим. Окупаційна так звана "влада" не коментувала вибух. Водночас світлини з його наслідками почали оперативно блюрити.

Також Севастополь 14 жовтня почув сирени повітряної тривоги. Місцеві жителі зауважили, що пролунали вибухи. Зокрема, надходили дані й про так звану роботу "ППО". Їх поширювали інформаційні "помийки". Окупанти – мовчали. Лише у деяких групах поширювалися панічні повідомлення.