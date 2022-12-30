Вибухи у тилових районах Росії демонструють неефективність російської ППО, – ISW

Регулярна "бавовна" в Росії стала причиною досить логічного питання. Пов'язане воно з наявністю того самого ППО на території країни-агресорки.

Або ж, як зазначають в Інституті з вивчення війни, відповідні системи на території країни-агресорки неефективні. Тому там так часто щось та й вибухає.

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ППО – слабка ланка Росії

Укладачі звіту також послалися на дані розвідки Великої Британії. У відомстві тоді зазначили, що стає "все більш очевидним", що Росія "бореться з протидією повітряним загрозам глибоко всередині (своєї території – 24 канал). Водночас спостерігається дефіцит тих же систем ППО. Адже окупанти намагаються прикрити польові штаби неподалік лінії фронту в Україні, а також такі об'єкти як та ж авіабаза Енгельс.

В Інституті наголошують, що неодноразові українські – наша держава цього ані підтверджувала, ані спростовувала – удари по законних військових цілях демонструють один важливий момент. Мовиться про те, що російська протиповітряна оборона безсила проти безпілотників.

І що найважливіше, це також впливає на посилення критики військових блогерів. Адже вони все частіше роблять акцент на тому, що Росія не може захистити свою ж територію від атак.

Цікаво, що один з блогерів спитав, як узагалі українським БпЛА вдається долати таку відстань. Ба більше, як вони пролітають Росією з "такою безкарністю". Тож у нього виник законний сумнів щодо того, чи зможуть у міноборони чесно відповісти.

"Бавовни" у Росії у 2023 році буде більше

Відповідну заяву зробив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов.

Зауважимо, що його слова збігаються з прогнозом на 2023 рік від глави СБУ Василя Малюка. Він назвав три речі, які нам варто очікувати:

більше "бавовни";

нові спецоперації СБУ;

подальшу зачистку п'ятої колони та любителів "русского міра" всередині нашої держави.

Наостанок ми зауважимо, що російське ППО, хоч і неефективне проти "бавовни", але допомагає нам перемагати. Так, 29 грудня в Енгельсі лунали потужні вибухи. Тоді стало відомо, що окупанти могли збити свій же Су-27. Один такий літак оцінюється у 30 – 35 мільйонів доларів.