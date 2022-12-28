"Бабовни" мало не буває: що найчастіше горіло в Росії після повномасштабного вторгнення

Від початку повномасштабного вторгнення у Росії ледь не щодня стаються надзвичайні інциденти. Схоже, державу-агресорку спіткає карма.

Журналісти підрахували, що з 24 лютого в Росії стались пожежі на 72 військових об'єктах. В окупованому Криму були вибухи та пожежі на території 72 військкоматів, військових баз, складів та інших військових об'єктів.

До речі "Бавовна" в Енгельсі зірвала плани Росії: коли буде нова масована атака по Україні

Підпали військкоматів

Найчастіше підпалювали військкомати та призовні пункти. Зафіксували 44 таких випадків. Вперше це сталось ще у лютому, за 4 дні після початку повномасштабної війни. Тожі 21-річний житель Луховиць, що під Москвою, розбив 2 вікна місцевого військкомату та кинув усередину пляшки з "коктейлем Молотова".

Росіяни підпалювали військкомати щомісяці, але найбільше – у травні та у вересні – жовтні, після оголошення "часткової мобілізації".

Пожежі у Росії від початку вторгнення / Інфографіка "Верстки"

Пожежі на інших військових об'єктах

Військові частини, склади боєприпасів, аеродроми горіли щонайменше 28 разів. Найчастіше – у серпні. Наприклад, займання виникло на об'єктах у Підмосков'ї, Білгородській області та Криму. На території півострова було одразу кілька інцидентів – на аеродромах, складі боєприпасів та військової частини.

Крім того, яскраво горіло й у жовтні. Зокрема, на території арсеналу ВМФ у Ярославській області та на складі боєприпасів під Білгородом.

"Бавовна" та пожежі в Росії: останні новини