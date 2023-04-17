До Росії завітала "бавовна", окупанти ниють під Бахмутом: військове зведення від Світана

Для росіян "бавовна" вже стає буденністю, бо вона все частіше приходить не лише у прикордонні міста. Разом з тим, окупанти під Бахмутом опинились уже в майже в безвихідній ситуації.

Про це в огляді бойових дій на 24 Каналі розповів військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі, льотчик-інструктор Роман Світан. Зокрема, 16 квітня "бавовна" завітала до кількох російських міст.

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"Бавовна" в Росії

Світан зазначив, що в нашої розвідки – "довгі руки". Якщо є завдання знищувати військові об'єкти на території Росії, то вони будуть виконуватись. У Росії "бавовна" відбувається лише на військових об'єктах, або на об'єктах енергосистем, що їх живлять.

Це вже буденність російського життя. До повного розвалу Росії в них буде ось таке життя,

– зауважив військовий експерт.

Ниття вагнерівців під Бахмутом

Якщо говорити про ситуацію під Бахмутом, то там Пригожин ниє, мовляв, уже час завершувати так звану СВО. Вагнерівці перебувають північніше Бахмута, на лінії до Соледара. Вони сформували там такий виступ, але це готовий оперативний "котел".

"Пригожин про це знає і декларує в ефір, що в районі Сіверська та Білогорівки накопичена велика кількість українських військ, яка готова цей виступ зрізати, вийшовши або одразу з півночі на Бахмут, або на Попасну. Так ЗСУ відсічуть російське угруповання від постачань", – наголосив полковник ЗСУ в запасі.

Вагнерівці це розуміють, тому вони не можуть піти вперед, бо так загостриться флангова проблема. Відійти назад означає програти в очах російського суспільства. Тому й закидається меседж про те, що СВО виконана. Між іншим, Путін про це може оголосити умовно 9 травня, й тоді росіяни перейдуть у глуху оборону, що буде й так.

Військове зведення від Світана: дивіться відео

Звільнення Криму

Щодо звільнення Криму, нині почалось справжнє потепління. У квітні завершиться сезон дощів і по сухій літній землі ЗСУ зможуть рухатись уперед. На це є 5 – 6 теплих місяців до нових дощів восени. За цей час слід максимально знищити росіян.

До Криму – 70 кілометрів. Це один танковий перехід. З Нової Каховки до Армянська, з-під Херсона до Армянська. Кілька днів роботи. Там рівна поверхня, десь є канали, але це не проблема, бо нам передали дуже багато інженерної техніки,

– підкреслив льотчик-інструктор.

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