"Бавовна" розгулялася: прилетіло по Чонгарському мосту та ще – низці між Херсонщиною та Кримом
22 червня 2023, 07:43Читать новость на русском
Вранці 22 червня повідомили про влучання по по Чонгарському мосту. Автомобілі не пропускають. Окупанти ниють у своїх пабліках.
Окрім того, телеграм-канали повідомляють, що є прильоти по низці мостів між Херсонською областю та тимчасово окупованим Кримом, інформує 24 Канал. Окупанти у своїх бідканнях згадують Storm Shadow.
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