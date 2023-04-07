"Бавовна" шириться Росією: у Воронежі сильний вибух біля злітної смуги авіазаводу
До Росії підвезли свіжу "бавовну". За наявною інформацією, сильний вибух пролунав поблизу злітної смуги авіазаводу у Воронежі.
Про вибухи у Воронежі повідомляють у місцевих телеграм-каналах. Також у небі над містом видно слід, передає 24 Канал з посиланням на росЗМІ.
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Авіазавод важливий для Росії
За даними місцевих ЗМІ, вибух пролунав поблизу злітної смуги місцевого авіазаводу (ВАСО). А от цей авіазавод надзвичайно важливий для росіян. Бо він займається збиранням літаків, зокрема, на замовлення російського міноборони. Там же збирають ті самі "літаки судного дня", якими іноді бряцає Путін.
Незрозумілий слід у небі над Воронежем / Фото SOTA
Вибухи у Росії – явище регулярне
- Зауважимо, що кілька днів тому росіяни вже бідкалися на вибухи. Тоді було відомо, що ввечері 3 квітня "бавовну" підвезли до Брянської області. Окупанти відразу ж скаржилися на атаку безпілотниками, яку буцімто здійснила Україна.
- Про вибухи в області повідомили близько 22:30. За даними місцевих ЗМІ, безпілотник буцімто пошкодив споруду районного військкомату у Севському районі.
- Тоді глава регіону Алєксандр Богомаз у традиційній для себе манері звинуватив ЗСУ в атаці Брянщини. Він додав, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
- Місцеві ЗМІ зауважили, що військкомат Севського району розташований на вулиці Енгельса. Якщо глянути на карту, то споруда стоїть приблизно за 140 кілометрів від Брянська у бік кордону з нашою державою.
До слова, росіяни звинувачують Україну не лише в атаці Брянської області. Окупанти закидають нашій державі причетність до ліквідації російського пропагандиста Владлена Татарського. В Офісі Президента на це відреагували.
Радник глави ОП Михайло Подоляк в ефірі 24 Каналу зазначив, що наша держава у подібного роду ігри не грає, і що Україні не потрібні теракти. Наша країна може врегулювати все на військовому фронті, де ворог і так щоденно зазнає поразок.