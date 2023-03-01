"Бавовна" за розкладом: як і чому Росія втратила контроль над власним небом

Рік тому росіяни планували захопити Київ за 3 дні та готувалися до параду на Хрещатику. Нині війна все більше переходить на терени Росії, а повітряні тривоги стають звичним явищем для мешканців країни-агресорки.

Ввечері 27 лютого мешканці російського міста Бєлгород побачили в небі декілька НЛО. Ті летіли собі в справах. Пізніше губернатор області Гладков розповів, що це були БПЛА, їх було мінімум 3, два з них впали на вулиці міста, третій – нібито залетів у вікно квартири. 24 Канал проаналізував, чому росіянам потрібно готуватися до частих повітряних тривог.

Згадаймо, як Санкт-Петербург закривав небо через "об'єкт": росіяни підняли винищувачі

Увага! Увага! Оголошується повітряна тривога! Всім негайно пройти в укриття! Увага! Увага! Загроза ракетного обстрілу,

– російське радіо оголосило програму розваг на 28 лютого.

Що це було – російська провокація чи диверсія від невідомих патріотів, наразі невідомо. Натомість наступного ранку багатьох росіян розбудила сирена та сигнали повітряної тривоги.

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Хвилюватись було чого – в далекому Туапсе (Краснодарський край Росії) "щось" прилетіло в базу "Роснєфті", вибухнуло та спричинило пожежу. Місцеві знову звинуватили в цьому невідомі БПЛА. Влада поспіхом заявила, що база не постраждала, втім, фото з місця подій говорять про зовсім інше.

Наслідки "бавовни" в Туапсе / фото росЗМІ

Також невідомі БПЛА були зафіксовані в небі Адигеї (Краснодарський край) і над Брянщиною.

Далі хвилюватися настала черга мешканцям Санкт-Пєтєрбурга та Лєнінградської області –там у небі знову помітили НЛО й наспіх перекрили повітряний простір на відстані 200 кілометрів від міста.

Росіянам сказали, що це були "навчання"

Міжнародний аеропорт "Пулково" припинив прийом усіх літаків, у небо піднялися винищувачі. Пізніше в міноборони Росії скажуть, що це все були навчання, з метою перевірки готовності. Втім, це більше було схоже на перевірку заміни памперсів.

Відпрацьовані питання виявлення, перехоплення та ідентифікації передбачуваної цілі порушника, а також взаємодії з екстреними службами. Було задіяно винищувачі зі складу чергових сил ППО,

– заяві міністра Шойгу за підсумками "інциденту" 28 лютого ніхто особливо не вірить.

Естафету від Санкт-Петербурга підхопила Москва – опівдні 28 лютого стало відомо, що нібито в десятках метрів від об'єкту "Газпрома" – газової компресорної станції в Коломенському районі Московської області впав черговий БПЛА.



UJ-22 Airborne у Підмосков'ї / фото росЗМІ

Невідомо чий, але на фото, що нині є в мережі, на підмосковному сніжку лежить дрон UJ-22 Airborne, виробництва "Укрджет". Все це мало б вказувати на Україну, але ж ні – "такі штуки можна придбати в будь-якому магазині". Виявилось, що в цю гру можуть грати двоє.

Безпілотники компанії "Укрджет" UJ-22 Airborne та "Злива" – дивіться відео:

Пізно ввечері вибух прогримів поблизу аеродрому в Єйську. Тут також скинули все на нібито атаку дронами.

А вже вночі неспокійно було у Саках та Євпаторії. Мешканці цих міст попрокидалися через свіжу "бавовну", яку їм підвезли. Натомість окупанти скаржаться на занадто багато "бавовни", як на два дні, а відтак, закликають знищити та спопелити Київ.

Виходячи з динаміки процесів, дуже схоже, що це не останнє таке повідомлення – НЛО буде більше й росіянам потрібно готуватися до всіх сценаріїв та "непростих рішень".

Беремо попкорн

В Україні за тим, що відбувається нині в Росії, дивляться з цікавістю та згадують героя давнього мему про полтавського палія. Натомість радник глави ОП Михайло Подоляк дипломатично наголосив, що

Це аксіома. У Росії наростають процеси паніки й розпаду, проявом яких є збільшення внутрішніх атак невстановлених літальних об’єктів на об’єкти інфраструктури,

– зазначив Подоляк у своєму твітері.

Також згадують і про інші події – наприклад, про інцидент у Білорусі на аеродромі Мачулищі, де раптом стало погано унікальному російському літаку А-50, який координував атаки окупантів по Україні, зокрема, здійснював розвідку для Міг-31 – носіїв ракет "Кинджал".

Також згадують про аналогічні інциденти на аеродромах в Рязані та Енгельсі, де були виведені з ладу представники російської "ядерної тріади". Та ще купу інших "інцидентів".

Що це було

Варіантів декілька.

По-перше, не складно припустити, що росіяни самі себе бомблять. Так уже було не раз, чимало різних випадків на вибір – від свідомих самообстрілів, як в окупованому Донецьку, до тарану цивільних будинків літаком Су-34 в Єйську та обстрілів власних міст бракованими ракетами, які мали летіти на Харків чи інші українські міста.

від свідомих самообстрілів, як в окупованому Донецьку, до тарану цивільних будинків літаком Су-34 в Єйську та обстрілів власних міст бракованими ракетами, які мали летіти на Харків чи інші українські міста. Звісно, ситуація з БПЛА відрізняється, але й тут може бути пояснення – Росія прагне показати реальну небезпеку для росіян та ще більше консолідувати їх навколо Путіна (верховного спецоператора). Чому російська верхівка вважає масову паніку в країні дієвої – це вже інше питання. Можливо, у Кремлі вважають, що наляканим людям легше "продати" і нову мобілізацію, і нові податки, і взагалі все. І навіть можна буде оголосити нову "велику вітчизняну".

У цьому випадку БПЛА у російському небі відіграють ту ж роль, що двома десятиліттями до того "рязанський цукор" (підрив російськими спецслужбами російських будинків, щоб звинуватити в усьому "чеченських терористів" та зробити війну проти Ічкерії "популярною").

Це оптимістичний для росіян план, адже вказує на те, що вони контролюють ситуацію. Втім, є й інший варіант.

Що, якщо БПЛА запускали не росіяни?

У такому випадку це свідчить про те, що Росія не контролює власний повітряний простір. Можна скільки завгодно насичувати дахи московських будинків "панцирями" (насправді, ні, бо їх обмежена кількість), але факт залишається фактом – російське "аналоговнєтне" ППО просто не бачить БПЛА, а вглиб Росії на 200, 300, 500, 600 кілометрів можуть залітати літальні апарати та безперешкодно завдавати удари там, де забажають.

Тоді росіянам лише залишається сподіватись, щоб це був новий Матіас Руст на "Цессні", а не анонсований "Укроборонпромом" у грудні 2022 року потужний дрон-камікадзе з вантажопідйомністю до 75 кілограмів вибухової речовини та здатністю долати 1 000 кілометрів.

Це також свідчить про те, що нині удари росіян по українським містам завжди матимуть відповідь. Дрони здійснили тестові польоти в бойових умовах і готові до нових випробувань та нової "бавовни". Нафтові бази, аеродроми, військові склади, воєнні казарми, залізниця – все це законні цілі для ЗСУ.

Шок, паніка та повітряна тривога? Росіянам треба звикати до нових відчуттів в умовах кіберпанкової реальності "Чорного дзеркала". Вони в своїй більшості підтримували Путіна та агресивну війну, а тепер прийшов час сплачувати рахунки.