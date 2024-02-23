"Баян" долітався: Повітряні сили підтвердили збиття А-50 над Азовським морем

Командувач Повітряних сил Микола Олещук підтвердив, що справді збито ще один російський літак А-50. Причому знову над Азовським морем. Що про це відомо – читайте на 24 Каналі.

Раніше, 14 січня, Україна вже відмінусувала один ворожий А-50. Згодом, 20 січня, один із цих літаків дальнього радіолокаційного стеження помітили на цивільному аеродромі в Сочі.

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Що кажуть у Повітряних силах про збиття ще одного А-50

А-50 із позивним "Баян" долітався! Вітаю окупантів "С Днем защитника отечества"! Святкувати треба вдома, і так, щоб Баян не порвати!

– написав Микола Олещук.

У Повітряних силах підтвердили збиття літака А-50 / Фото ПС

Олещук подякував Головному управлінню розвідки МОУ "та усім, хто забезпечив результат" і зазначив: працюємо далі, разом до перемоги.

Також командувач ПС виклав відео знищення літака А-50.

Як горить другий російський літак А-50: дивіться відео

У наступному дописі Олещук потролив окупантів, показавши, як виконують пісню "Червона рута" на баяні.

У ГУР написали про збиття А-50

Там указали, що це черговий серйозний удар по потенціалу та можливостях Москви, адже літак був повітряним командним пунктом, який окупанти використовували для дальнього радіолокаційного виявлення, управління та наведення для ударів по Україні ракетами зі стратегічної авіації.

Різке падіння швидкості та висоти підбитого літака А-50У зафіксовано поблизу міста Єйськ. Вартість такого судна, яких у держави-агресора залишились одиниці, становить 350 мільйонів доларів,

– написали розвідники.

Росіяни "святкують" збиття А-50

Кирило Буданов говорив, що в Росії усього вісім А-50. Україна вкотре довела, що немає нічого неможливого, і запустила зворотній відлік по цих літаках-розвідниках.

Тим часом окупанти пишуть, що "не знають, хто збив літак". А на місці падіння літака "горить камиш і літальний апарат". Російська влада просить не викладати фото та відео палаючого "камиша".

Кумедно. але 23 лютого в Росії відзначають "День захисника Вітчизни". З цієї нагоди у великих містах запускають салюти – це сталося саме тоді, коли ПС підтвердили збиття А-50. Збіг?

Що відомо про А-50

Цей літак "бачить" на велику відстань – утім, все ж не так далеко, як розказують росіяни. Окупанти хвалилися, що А-50 може бачити чи не всю Україну, але це не так. Реальні можливості А-50 значно скромніші.

Характеристики А-50 / Інфографіка 24 Каналу