Байден давно обіцяв Путіну, що перекине в Європу додаткові війська США

США вирішили перекинути до Східної Європи додаткові війська. Глава Білого дому Джо Байден пояснив це.

За його словами, для президента Росії тут сюрпризів нема. Його попередили, що поки Росія поводитиметься агресивно, американці будуть підтримувати союзників.

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Байден пояснив рішення скерувати додаткові війська у Східну Європу

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден пояснив журналістам рішення про скерування додаткових американських військових до Європи. Зокрема – ближче до кордонів Росії, у Польщу.

За словами Байдена, цей крок послідовний та повністю відповідає тому, про що він раніше попереджав главу Кремля Володимира Путіна.

Ось як про це написала журналістка CNN Кейтлен Коллінз із посиланням на розмову з главою Білого дому: "Байден сказав мені, що його рішення розгорнути війська "цілком послідовне" – адже він говорив (про це, – 24 канал) Путіну від самого початку".

Поки той діє агресивно, ми будемо запевняти наших союзників по НАТО у Східній Європі, що ми там, і що стаття 5 є священним зобов’язанням,

– процитувала Байдена Коллінз.

Про яку "статтю 5" нагадав Джо Байден Тут мовиться про Північноатлантичний договір, установчий документ НАТО.



У 5 статті вказано, що збройний напад на одну або кілька країн Альянсу у Європі чи Північній Америці вважатиметься нападом на всіх, і кожна країна у НАТО бере на себе зобовязання надати допомогу (серед іншого й військову) партнеру чи партнерам, які зазнали нападу.

2 лютого стало відомо, що США перекидають у Польщу додаткові війська на тлі загрози нового нападу Росії на Україну. Польський міністр оборони вже привітав це рішення.

Що цікаво, цього ж дня США:

Відреагували на атаку російських найманців на КПВВ "Гнутове" в Україні, яка загрожувала цивільним.

Та водночас і заявили, що більше не називатимуть потенційне вторгнення Росії на територію України "неминучим".

Актуальне відео до теми: США перекидають додаткові війська у Європу

Повний текст допису Коллінз у твітері:

Байден сказав мені, що його рішення розгорнути війська "цілком послідовне" – адже він говорив Путіну від самого початку: "Поки той діє агресивно, ми будемо запевняти наших союзників по НАТО у Східній Європі, що ми там, і що стаття 5 є священним зобов’язанням".