Байден і Джонсон обговорили спільний підхід до Росії та Китаю

Джо Байден та Борис Джонсон провели офіційну зустріч у Білому домі. На ній політики заявили, що вирішуватимуть міжнародні питання, зокрема й щодо Росії та Китаю, керуючись загальними цінностями.

Деталі розмови Байдена та Джонсона

Зустріч президента США та прем'єр-міністра Великої Британії відбулася 22 вересня. На ній політики обговорили низку актуальних питань.

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Прем'єр і президент обговорили Китай і Росію. Вони домовилися, що Велика Британія і США продовжать підходити до цих питань, керуючись нашими спільними цінностями. Джонсон з нетерпінням очікує президентського саміту з питань демократії, який допоможе активізувати міжнародні дії,

– мовиться у повідомленні.

Лідери погодилися з тим, що новий альянс AUKUS є "чітким вираженням загальних цінностей і підходу до миру". Вони підкреслили важливу роль, яку альянс буде грати в сприянні миру і стабільності у всьому світі.

Політики про Афганістан

Крім того, Джонсон і Байден торкнулися теми виведення військ НАТО з Афганістану. Політики наголосили, що найкращим способом вшанувати пам'ять загиблих, буде використання дипломатичних і гуманітарних інструментів для запобігання гуманітарній кризі в країні. Лідери країн наголосили, що будь-яке міжнародне визнання "Талібану" має бути скоординованим.

Клімат

Джонсон привітав оголошення про те, що США подвоїть свої зобов'язання щодо фінансування питань клімату. Політики погодилися з необхідністю виконання країнами G7 обіцянок щодо поступового припинення використання вугілля та підтримки країн, що розвиваються.

Цікаво Джонсон переконував антивакцинатора президента Бразилії зробити щеплення

Байден та Джонсон домовились про необхідність збільшення міжнародного доступу до вакцини.

Прем'єр-міністр привітав заяву США про те, що вони дозволять подвійно щепленим британським громадянам в'їжджати в країну з листопада. Це дозволить сім'ям і друзям возз'єднатися і допоможе стимулювати нашу економіку,

– наголосили у британському уряді.

Президент та прем'єр також відзначили успіх кампанії з вакцинації у США та Великій Британії.