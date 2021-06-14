Байден готує "жорсткі послання" Путіну, – Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон розповів деталі майбутньої зустрічі президента США Джо Байдена та очільника Кремля Володимира Путіна. За його словами, розмова буде жорсткою.

Деталі від Джонсона

Байден готує Путіну "досить жорсткі послання". Про це Джонсон заявив перед початком саміту НАТО 14 червня.

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Президент США Джо Байден в найближчі кілька днів буде виступати з досить жорсткими посланнями президенту Путіну,

– сказав прем'єр Великої Британії.

Водночас політик сподівається, що його країні вдасться налагодити відносини з Росією.

"Коли я побачив президента Путіна, то ясно дав зрозуміти, що ми готові діяти по-іншому, ми готові спробувати встановити ближчі відносини, але їм потрібно змінити свою поведінку", – пояснив Джонсон.

Байден розмовляв з Дудою

Під час саміту країн НАТО американський лідер поспілкувався з президентом Польщі Анджеєм Дудою, повідомили на сайті Білого дому. Під час розмови Байден поділився з колегою своїми планами щодо майбутньої зустрічі з Путіним.

La Grange в Женеві. Після розмови президенти не даватимуть спільну пресконференцію. Вони вирішили спілкуватися з журналістами окремо.

Зустріч Путіна та Байдена відбудеться 16 червня у віллі