Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, – ЗМІ

Президент США Джо Байден займався підготовкою до майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним. У процесі американський лідер слухав щоденні звіти розвідки.

Про це повідомив журнал TIME з посиланням на власні джерела. Американське видання заявило, що у підготовці американського лідера особисто брав участь глава ЦРУ Вільям Бернс.

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За словами співрозмовників видання, велика частина підготовки Байдена до зустрічі з Путіним відбувалася під час щоденного брифінгу розвідки. Головним на них був директор ЦРУ, колишній посол США в Росії Вільям Бернс.

Видання нагадує, що Бернс працював при держсекретарі Джеймсі Бейкері під час розпаду СРСР і завжди виступав за повернення до стримування Москви, як при холодній війні.

Куди б він (Путін – 24 канал) не пішов, він повинен зустрічати опір,

– сказав співрозмовник видання.

Видання також стверджує, що мета США на саміті полягає в тому, щоб Путін пішов із зустрічі зі словами: "американці щось замишляють проти нас".

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