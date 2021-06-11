Байден, готуючись до зустрічі з Путіним, щодня слухав звіти розвідки, – ЗМІ

Президент США Джо Байден займався підготовкою до майбутньої зустрічі з Володимиром Путіним. У процесі американський лідер слухав щоденні звіти розвідки.
Про це повідомив журнал TIME з посиланням на власні джерела. Американське видання заявило, що у підготовці американського лідера особисто брав участь глава ЦРУ Вільям Бернс.
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За словами співрозмовників видання, велика частина підготовки Байдена до зустрічі з Путіним відбувалася під час щоденного брифінгу розвідки. Головним на них був директор ЦРУ, колишній посол США в Росії Вільям Бернс.
Видання нагадує, що Бернс працював при держсекретарі Джеймсі Бейкері під час розпаду СРСР і завжди виступав за повернення до стримування Москви, як при холодній війні.
Куди б він (Путін – 24 канал) не пішов, він повинен зустрічати опір,
– сказав співрозмовник видання.
Видання також стверджує, що мета США на саміті полягає в тому, щоб Путін пішов із зустрічі зі словами: "американці щось замишляють проти нас".
Зустріч Байдена та Путіна: головне
- Зустріч президентів США та Росії відбудеться 16 червня на віллі La Grange в Женеві. Відомо, що у місті через саміт заборонили польоти безпілотників.
- Володимир Путін раніше зазначив, що особливих проривів за підсумками зустрічі не очікує.
- Водночас Джозеф Байден сказав, що не прагне конфліктувати з Росією, але пообіцяв заявити, що "США повернулися". Президент США також покладає надії на стабільні відносини між країнами.