Байден хоче урізати військовий бюджет США

Американський президент Джо Байден має намір урізати військовий бюджет США. Мовиться про 7 мільярдів доларів від суми, яку раніше заклала адміністрація Трампа.
Джерело:Bloomberg
Білий дім найближчим часом планує оприлюднити пріоритети Байдена щодо державних виплат, зокрема – на оборонну сферу. Напередодні публікацію плану витрат відклали через розбіжності.
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Що повідомили джерела у Білому домі
- На Пентагон пропонуватимуть витратити 715 мільярдів доларів.
- Ймовірно, це представлять як компроміс для демократів, які виступають за скорочення відповідних витрат на оборону.
- Частина цих грошей, скоріш за все, буде направлена на екологічні ініціативи.
- Як підрахували у ЗМІ, реальне зменшення витрат у порівнянні з адміністрацією Трампа складе лише 0,4%.
Трамп та оборонний бюджет
Спочатку Трамп ветував військовий бюджет на 2021 рік. Він заявив, що у ньому немає критичних заходів для захисту нацбезпеки, а також назвав "подарунком" Китаю та Росії.
Згодом американському Конгресу все ж вдалося подолати вето президента на відповідний законопроєкт. 28 грудня це зробила Палата представників, 1 січня – Сенат.
У бюджеті передбачені 250 мільйонів доларів на допомогу ЗСУ та санкції проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".