Байден хоче урізати військовий бюджет США

Американський президент Джо Байден має намір урізати військовий бюджет США. Мовиться про 7 мільярдів доларів від суми, яку раніше заклала адміністрація Трампа.

Джерело:

Bloomberg

Білий дім найближчим часом планує оприлюднити пріоритети Байдена щодо державних виплат, зокрема – на оборонну сферу. Напередодні публікацію плану витрат відклали через розбіжності.

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Що повідомили джерела у Білому домі

  • На Пентагон пропонуватимуть витратити 715 мільярдів доларів.
  • Ймовірно, це представлять як компроміс для демократів, які виступають за скорочення відповідних витрат на оборону.
  • Частина цих грошей, скоріш за все, буде направлена ​​на екологічні ініціативи.
  • Як підрахували у ЗМІ, реальне зменшення витрат у порівнянні з адміністрацією Трампа складе лише 0,4%.
Зверніть увагу! Адміністрація попереднього президента США, Дональда Трампа, закладала на оборонний бюджет 722 мільярдів доларів.

Трамп та оборонний бюджет

Спочатку Трамп ветував військовий бюджет на 2021 рік. Він заявив, що у ньому немає критичних заходів для захисту нацбезпеки, а також назвав "подарунком" Китаю та Росії.

Згодом американському Конгресу все ж вдалося подолати вето президента на відповідний законопроєкт. 28 грудня це зробила Палата представників, 1 січня – Сенат.

У бюджеті передбачені 250 мільйонів доларів на допомогу ЗСУ та санкції проти компаній, залучених до будівництва "Північного потоку-2" та "Турецького потоку".