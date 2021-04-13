Байден хоче зустрітися з Путіним на нейтральній території

Президент США Джозеф Байден 13 квітня телефоном поговорив із Володимиром Путіним. Підсумовуючи обговорене, президент США зазначив, що хотів би особисто зустрітися.

Пропозиція зустрітися

Її висловив у телефонній розмові президент Байден. Він запропонував зустрітися найближчим часом у якійсь третій країні. Наодинці Джозеф Байден хоче обговорити низку питань, що стоять перед США та Росією.

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Байден підтвердив, що хотів би побудувати стабільні та передбачувані відносини з Росією. Однак йдеться про такі, що відповідають інтересам США та несуть користь іншим країнам.

Під час розмови зайшлося і про ескалацію на Сході України. Байден закликав Путіна знизити напругу і виявив стурбованість російськими військами.

Спілкування, яке відбулося між президентами 13 квітня, є другим за рахунком. Вперше вони говорили телефоном наприкінці січня, коли Байден став новим президентом США.

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