На тлі візиту топгостей: вздовж кордону України активувалась розвідувальна авіація США

Ймовірно, столиця України готується до прийому поважних і почесних гостей з різних держав світу. Водночас стало відомо, що в Польщі, поблизу кордону з нашою країною, в небі кружляли американські розвідувальні літальні апарати.

Заступник міністра закордонних справ Андрій Мельник констатував, що українців очікує сюрприз 20 лютого. Водночас 24 Канал з посиланням на ресурс flightradar24.com інформує про те, в небі над Польщею вранці кружляв американський стратегічний розвідувальний літак Boeing RC-135W Rivet Joint.

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Що відомо про це авіасудно

Зауважимо, що назва рейсу, яким рухався цей літальний апарат, – JAKE11. Вилетів він з Великої Британії 20 лютого та зробив декілька кругів поблизу польсько-українського кордону.

Уже близько 11:20 його зафіксували над містом Лодзь.



Політ Boeing RC-135W Rivet Joint над Польщею / Скриншот 24 Каналу станом на 11:20

Байдена хотіли таємно відправити в Україну до роковин від початку великої війни

До цієї теми слід згадати, що в американському виданні Politico 20 лютого з'явилася стаття, у якій йдеться про те, що лідера США хотіли таємно переправити на територію нашої держави до роковин від початку широкомасштабної війни – себто до 24 лютого.

Окрім того, важливо, що в Білому домі напередодні говорили про офіційний, запланований візит у Європу глави США у період від 20 до 22 лютого. Власне, очікувалося, що Байден стовідсотково відвідає у цей проміжок, зокрема, Польщу, де виголосить приголомшливу промову.

Станом на 11:30, 20 лютого не було офіційних повідомлень про те, що президент США в Києві. Проте заакцентуємо, що значну частину доріг столиці було перекрито. Не факт, що це пов'язано з приїздом Джозефа Байдена, адже 20 лютого – це також, як відомо, роковини від початку розстрілів людей на Майдані у 2014-му році.

До речі, на той момент уже було точно відомо про те, що в Київ прибула ізраїльська делегація для того, аби вшанувати пам'ять полеглих героїв під час Революції Гідності.

Поки неможливо сказати достеменно, хто перебуває на борту авіасудна. Однак мережею поширюються чутки про те, що активізація Boeing RC-135W Rivet Joint може бути пов'язана з візитом президента США Джозефа Байдена в Польщу та Україну.