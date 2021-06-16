Байден ледь не назвав Путіна Трампом: він слухав пресконференцію президента Росії

16 червня 2021 , 20:57
Читать новость на русском

Джерело:

24 канал

Володимир Путін після зустрічі з Джо Байденом провів пресконференцію. Трансляцію дивився президент США та його команда.

Цю інформацію підтвердив і сам Джо Байден. Коли він це розказував, то ледь не назвав Путіна Трампом.

До теми Байден і Путін дали пресконференції після зустрічі: головні тези

Байден дивився пресконференцію Путіна, щоб дізнатися, що саме він говорив про їхню зустріч і чи варто відреагувати на якусь заяву президента Росії.

Я слухав значну частину пресконференції Путіна. Про ті рішення, як допоможуть нам рухатися, ми дізнаємося у найближчі 6 місяців або рік,
– зауважив Байден.

Телеканал CNN з власних джерел повідомив, що оточення Байдена вимагало, щоб президент США провів пресконференцію після Путіна. Вони хотіли відреагувати, якщо б Путін сказав щось скандальне або неправдиве.

Дивіться пресконференцію Байдена: відео

Зустріч Байдена і Путіна: коротко

  • Президенти зустрілись 16 червня в Женеві у старовинній віллі La Grange.
  • Після цього вони дали окремі пресконференції. Від спільної відмовився Байден, адже заявив, що це "не конкурс красномовства".
  • Путін сказав, що під час зустрічі не було ворожості. Водночас Байден наголосив, що немає нічого кращого за діалог "віч-на-віч".
Автор: Тетяна Пасічник