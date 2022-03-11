Байден та лідери G7 схвалили скасування для Росії привілейованого статусу в торгівлі

Джо Байден та лідери G7 погодили скасування для Росії привілейованого статусу в торгівлі. Державу-агресорку прагнуть ще більше ізолювати від глобальної фінансової системи через напад на Україну.

Про нові економічні обмеження, покликані притягнути Путіна до відповідальності за напад на Україну, повідомили у Білому домі. Кожен партнер здійснюватиме дії відповідно до національних процесів.

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Преференційний торговий статус: що це

Він відомий у США як постійні нормальні торговельні відносини (PNTR). Є ключовим принципом Світової організації торгівлі й фактично ставить імпортовані товари з країни на рівні з іншими торговими партнерами.

Чому це – так важливо

Вашингтон надав цей статус більшості країн світу, окрім деяких – як от, наприклад, Куба та Північна Корея.

Позбавлення Москви такого статусу, який був наданий їй у грудні 2012 року, дозволить Байдену запровадити високі тарифи на російські товари або обмежити імпорт деяких товарів.

Інші кроки у відповідь на агресію Росії

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