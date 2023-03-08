Макрон перед поїздкою до Китаю зателефонував Байдену: говорили про Україну

Президент США Джо Байден обговорив підтримку України з французьким колегою Еммануелем Макроном під час телефонної розмови.

У Білому домі заявили, що головною темою розмови двох лідерів стала Україна. Так, розмова стосувалася допомоги у протистоянні Києва з російською агресією.

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Що відомо про теми розмови

Два лідери обговорили підтримку України, оскільки російське військове вторгнення триває вже другий рік, у тому числі свої зобов'язання продовжувати надавати Україні допомогу в галузі безпеки та покладати на Росію витрати за її агресію,

– йдеться у заяві Білого дому.

Крім того, Байден і Макрон обговорили співпрацю між Сполученими Штатами та Францією в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також спільні зусилля щодо розв'язання проблем, які Китай "кидає заснованому на правилах міжнародному порядку".

Президенти також підтвердили свою відданість тісній координації з пришвидшення переходу до чистої енергетики.

Макрон збирається поїхати у Китай

Цікаво, що розмова Макрона і Байдена відбулась перед майбутнім візитом французького лідера до Пекіна. Макрон вирішив відвідати столицю Піднебесної після того, як Китай опублікував документ з пропозицією "політичного рішення конфлікту в Україні".

Макрон збирається відвідати Китай на початку квітня та закликатиме китайських чиновників допомогти здійснювати тиск на Росію, щоб зупинити агресію в Україні та побудувати мир.