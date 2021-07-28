Байден назвав проблему, яка робить Путіна ще небезпечнішим

Джо Байден вважає, що проблеми в російській економіці роблять Володимира Путіна ще небезпечнішим. Також глава Білого дому повідомив, що Росія уже робить спроби втручатись у вибори 2022 року.

Про це американський президент розповів під час виступу у штаб-квартирі офісу директора Нацрозвідки США. Свої висновки він зробив після зустрічі з главою Кремля.

​До теми Байден: Росія вже намагається вплинути на майбутні вибори в США

В економіці Росії – нафтові свердловини та ядерна зброя

Путін очолює економіку, у якій є ядерна зброя і нафтові свердловини, і більше нічого. Більше нічого. Ця економіка – восьма з найменших або найбільших в світі? Він знає, що у нього є реальна проблема, що робить його ще більш небезпечним, на мій погляд,

– сказав Байден.

Байден пригадав про загрози від кібератак

Американський президент каже, що Москва уже поширює дезінформацію, яка може вплинути на перебіг виборів у США у 2022 році. Це, каже Байден, є очевидним порушення суверенітету. Також глава Білого дому згадав і про кібератаки, які можуть зашкодити вже не віртуальному, а реальному світу.

Якщо ми опинимося в стані війни, справжньої війни зі стріляниною з великою державою, то це буде наслідком дій в кіберпросторі,

– додав Байден.

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Путін зустрічався з Байденом у Женеві

Зазначимо, що Байден зустрічався з Путіним у Женеві 16 червня 2021 року. Під час перемовин глава Білого дому підіймав питання кібербезпеки. Байден зазначив, що дав зрозуміти Путіну і позицію щодо втручання в американські вибори. Якщо ситуація повторюватиметься, то він вживе заходів.