Байден назвав Путіна кривавим диктатором і головорізом

Президент США Джо Байден знову заговорив про Путіна. Він назвав главу Кремля "кривавим диктатором та чистим головорізом".

Так Байден назвав Путіна під час свого виступу у Білому домі, передає 24 канал. Він розкритикував очільника Кремля через розв'язання війни проти України.

Увага Російський агресор Путін ніколи не переможе український народ, – Байден

Тепер Байден застосовує дедалі жорсткіші епітети щодо російського "колеги" Володимира Путіна.

Зараз Ірландія, Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України,

– сказав американський президент.

Днем раніше американський президент назвав Путіна "військовим злочинцем".

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