Байден назвав Путіна кривавим диктатором і головорізом
17 березня 2022 , 20:03Читать новость на русском
Президент США Джо Байден знову заговорив про Путіна. Він назвав главу Кремля "кривавим диктатором та чистим головорізом".
Так Байден назвав Путіна під час свого виступу у Білому домі, передає 24 канал. Він розкритикував очільника Кремля через розв'язання війни проти України.
Увага Російський агресор Путін ніколи не переможе український народ, – Байден
Тепер Байден застосовує дедалі жорсткіші епітети щодо російського "колеги" Володимира Путіна.
Зараз Ірландія, Великобританія стоять проти кривавого диктатора, найчистішого головоріза, який веде аморальну війну проти народу України,
– сказав американський президент.
Днем раніше американський президент назвав Путіна "військовим злочинцем".Нагадаємо! Рівно рік тому Байден назвав Путіна "вбивцею". Також він наголосив, що президент Росії "заплатить ціну" за втручання у вибори в США. У відповідь Путін по-дитячому заявив: "Хто так називається, той сам так називається".
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