Байден назвав вбивцю вбивцею: Washington Post не бачить, у чому тут новина

Читать новость на русском

Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею. Але тут немає новини – вважають у The Washington Post. А от відповідь Володимира Путіна – дивна.

Джерело:

The Washington Post

І не тільки дивна, але й зловісна. Особливо з огляду на те, що на подібні (хоч і не такі радикальні) слова Дональда Трампа Росія не реагувала.

До теми Божевільна собака, – Аваков підтримав слова Байдена і теж назвав Путіна вбивцею

Трамп називав вбивцями багатьох, і це нікого не дивувало

У The Washington Post пригадали, що подібною риторикою неодноразово користувався 45 президент США Дональд Трампа. Він залюбки називав вбивцями людей, яких вважав жорстокими:

  • Тих, хто його критикував під час передвиборчої кампанії 2016 року, і кредиторів із Волл-Стріт,
  • Низку журналістів та ЗМІ, і просто бандитів (наприклад, із MS-13 – міжнародного злочинного угруповання).

А от президента Росії Володимира Путіна Дональд Трамп відкрито вбивцею не називав. Коли його про Путіна запитували, Трамп відповідав розмито.

  • Наприклад, у грудні 2015 в ефірі MSNBC ведучий сказав: "Він (Путін – 24 канал) же вбиває журналістів, які з ним не згодні". І Трамп відповів: "Наша країна теж багато кого вбила".
  • Коли Трамп вже був президентом, на Fox News ведучий запитав його про Путіна, назвавши російського президента вбивцею. "Вбивств багато. Гадаєте, наша країна така вже невинна?" – відповів Трамп.

Водночас Трамп дуже часто заявляв, що жорсткіше поводився з Путіним і Росією, ніж будь-який інший президент США.

Байден продемонстрував різницю між ним і Трампом

Що ж зробив новий президент США Джо Байден? Він просто символічно натякнув на різницю між його підходом до Росії й підходом попереднього лідера.

Журналісти The Washington Post назвали слова Джо Байдена цілком очікуваними. Дивна, скоріше, реакція Володимира Путіна (той відповів дитячою приказкою: "Хто обзивається, той сам так називається").

Дивна, адже раніше коментарі Дональда Трампа у стилі "яка різниця, хто вбивця" ніколи не провокували такої. І зловісна, адже як іще трактувати "побажання міцного здоров'я" за таких обставин?