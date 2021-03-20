Байден назвав вбивцю вбивцею: Washington Post не бачить, у чому тут новина

Президент США Джо Байден назвав російського президента Володимира Путіна вбивцею. Але тут немає новини – вважають у The Washington Post. А от відповідь Володимира Путіна – дивна.
Джерело:The Washington Post
І не тільки дивна, але й зловісна. Особливо з огляду на те, що на подібні (хоч і не такі радикальні) слова Дональда Трампа Росія не реагувала.
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Трамп називав вбивцями багатьох, і це нікого не дивувало
У The Washington Post пригадали, що подібною риторикою неодноразово користувався 45 президент США Дональд Трампа. Він залюбки називав вбивцями людей, яких вважав жорстокими:
- Тих, хто його критикував під час передвиборчої кампанії 2016 року, і кредиторів із Волл-Стріт,
- Низку журналістів та ЗМІ, і просто бандитів (наприклад, із MS-13 – міжнародного злочинного угруповання).
А от президента Росії Володимира Путіна Дональд Трамп відкрито вбивцею не називав. Коли його про Путіна запитували, Трамп відповідав розмито.
- Наприклад, у грудні 2015 в ефірі MSNBC ведучий сказав: "Він (Путін – 24 канал) же вбиває журналістів, які з ним не згодні". І Трамп відповів: "Наша країна теж багато кого вбила".
- Коли Трамп вже був президентом, на Fox News ведучий запитав його про Путіна, назвавши російського президента вбивцею. "Вбивств багато. Гадаєте, наша країна така вже невинна?" – відповів Трамп.
Водночас Трамп дуже часто заявляв, що жорсткіше поводився з Путіним і Росією, ніж будь-який інший президент США.
Байден продемонстрував різницю між ним і Трампом
Що ж зробив новий президент США Джо Байден? Він просто символічно натякнув на різницю між його підходом до Росії й підходом попереднього лідера.
- "Ви знайомі з Володимиром Путіним. Чи вважаєте ви його вбивцею?" – запитав Байдена журналіст ABC News.
- "Гм. Так, вважаю", – відповів Байден.
Журналісти The Washington Post назвали слова Джо Байдена цілком очікуваними. Дивна, скоріше, реакція Володимира Путіна (той відповів дитячою приказкою: "Хто обзивається, той сам так називається").Дивна, адже раніше коментарі Дональда Трампа у стилі "яка різниця, хто вбивця" ніколи не провокували такої. І зловісна, адже як іще трактувати "побажання міцного здоров'я" за таких обставин?