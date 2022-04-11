Байден не планує їхати в Київ, як це зробив Джонсон

Джо Байден не планує відвідати Київ. Адже раніше такий вчинок зробив прем'єр Британії Борис Джонсон.

Відповідну заяву зробила речниця Білого дому Джен Псакі. Це трапилось під час брифінгу 11 квітня.

Зауважте Можливість позбавити Росію здатності продовжувати агресію, – Єрмак про битву за Донбас

Президент США наразі не поїде в Київ

Наразі в нас немає планів щодо підготовки поїздки президента США в Україну,

– заявила Псакі.

Речниця пояснила, що для українського керівництва більш важливо, щоби Штати постачали зброю і надавати системи оборони.

Саме тому країна зосередила зусилля й увагу на цьому.

До речі, наприкінці березня Джо Байден відвідав Польщу, де зустрівся з українськими біженцями, виступив з промовою.

Дивіться також – промова Джо Байдена у Варшаві, 26 березня 2022: відео