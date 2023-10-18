Йорданія скасувала саміт, на який мав приїхати Байден: яка причина
Джерело:Al Jazeera
Президент США Джо Байден 19 жовтня планував відвідати Йорданію, де мав проходити саміт з президентами Палестини і Єгипту. Зрештою у йорданському МЗС розповіли, що ця зустріч наразі скасована.
Це сталося після того, як у Секторі Гази вдарили по лікарні, внаслідок чого загинули й постраждали сотні цивільних громадян. У Білому домі також підтвердили заяву йорданського міністерства.
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Байден не поїде в Йорданію
Міністр закордонних справ Йорданії Айман Сафаді сказав, що після удару по лікарні в Газі країна оголосила, що скасовує саміт за участю президента США Джо Байдена. Раніше у вівторок від участі в саміті вже відмовився голова Палестини Махмуд Аббас.
Тепер немає сенсу говорити про що-небудь, крім припинення війни,
– глава йорданського МЗС.
Крім Байдена та Аббаса, на саміті в четвер, 19 жовтня, мали взяти участь президент Єгипту і король Йорданії.
Зрештою у Білому дому розповіли журналістам Reuters, що Джо Байден скасував заплановану зупинку в Йорданії після візиту до Ізраїлю після вибуху в лікарні Гази.
"Він (Джо Байден – 24 Канал) сподівається на особисту консультацію з цими лідерами найближчим часом і погодився продовжувати регулярні та безпосередні контакти з кожним із них протягом найближчих днів", — сказали в адміністрації президента США.
Також відомо, що Байден нещодавно вилетів із США на Близький Схід.
У Секторі Гази вдарили по лікарні
- Під час трагічного інциденту, який стався 17 жовтня, лікарня Аль-Ахлі в Секторі Газа зазнала нищівної атаки. Це призвело до втрати кількох сотень життів, багато людей все ще перебувають під уламками зруйнованої будівлі.
- Наразі вживаються заходи для встановлення точної кількості постраждалих унаслідок цього жахливого інциденту. Згідно з повідомленнями різних арабських ЗМІ, існує побоювання, що кількість загиблих може перевищити 500 осіб.
- Після цього у кількох арабських країнах спалахнули мітинги. Люди виходили на протести в Туреччині, Іраку, Йорданії, а в Палестині вимагали відставки їхнього президента.
- Зрештою в ЦАХАЛ відреагували на атаку лікарні у Секторі Гази. Там зазначили, що відповідальність за цю подію несе "Ісламський джихад", адже до цього це військове угруповання запускало ракети по Ізраїлю.