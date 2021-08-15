Не хотів відкладати на п'ятого президента: Байден не шкодує про виведення військ з Афганістану

Президент США Джо Байден переконаний, що рішення вивести війська з Афганістану було правильним. Однак Білий дім продовжує спостерігати за ситуацією та евакуйовувати своїх дипломатів.

Президент США заявив, що в останні дні він разом з урядом працював над стратегією безпечної евакуації американських дипломатів з Афганістану.

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США витрачали великі кошти на утримання військових в Афганістані

Очільник Білого дому оцінив витрати США в Афганістані за 20 років у 1 трильйон доларів. Сполучені Штати надала урядовим військам Афганістану найкращу військову техніку та займались навчанням більш ніж 300 000 солдатів.

Джо Байден вважає, що присутність американських військ в Афганістані була б недоречною.

Ще 1 або 5 років військової присутності США не мали б значення, якщо афганські військові не можуть утримувати свою країну. Нескінченна американська присутність під час громадянського конфлікту в іншій країні була для мене неприйнятною,

– пояснив Байден.

Президент США розповів, що у нього був вибір – продовжити термін перебування американських військових в Афганістані та втрутитися в громадянську війну, або вивести їх згідно з договором, який підписав його попередник.

Джо Байден став четвертим президентом США, при якому американські військові перебували в Афганістані. Він заявив, що хотів покінчити з цим, щоб не перекладати відповідальність на свого наступника.

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Байден підтримує політику президента Афганістану

Голова Білого дому підтримує рішення президента Афганістану Ашрафа Гані у прагненнях уникнути кровопролиття. Однак зараз США вживає заходів щодо посилення власної безпеки.

Зокрема, розвідка країни спостерігатиме за "Талібаном" для уникнення терористичних атак проти США.

Також для безпечної евакуації американських дипломатів президент Байден дозволив тимчасово розмістити 5 000 військових в Кабулі. Талібів попередили, що у випадку завдання шкоди американцям в Кабулі, відповідь буде миттєвою.

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