Байден не поїде на Саміт миру: як це вплине на відносини України та США

США на Саміті миру в Швейцарії представлятиме віцепрезидентка Камала Гарріс. Загалом захід відбудеться так, як вбачає Київ, а також Швейцарія як сторона, яка його приймає.

Про це 24 Каналу сказав експерт-міжнародник, кандидат політичних наук Станіслав Желіховський, зауваживши, що відправити віцепрезидентку на Саміт миру було правильним рішенням США.

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Чи вплине неучасть Байдена на Саміт миру

Желіховський зазначив, що присутність віцепрезидентки США Камали Гарріс – це вже досить високий рівень представництва Вашингтона.

Тобто найгірші побоювання не справдилися, і це посилює, власне, позицію Америки,

– сказав експерт-міжнародник.

Це також, за його словами, не вплине якимось негативним чином на відносини між Києвом і Вашингтоном. Адже багато політиків, експертів і громадських діячів побоювалися, що відсутність обох лідерів США кине тінь на відносини між країнами і на саміт загалом.

Тож, на його думку, відправити віцепрезидентку на Саміт миру було правильним рішенням США. Звісно, хотілося б побачити і Джо Байдена, але зрозуміло, що є свої внутрішньополітичні процеси у Сполучених Штатах.

Як це вплине на відносини України і США

Експерт-міжнародник наголосив, що зустрічі з Джо Байденом відбуватимуться як на полях святкових заходів у Нормандії, так і під час саміту G7, де планується підписання угоди про гарантії безпеки між Україною та Сполученими Штатами.

І це, певен він, дійсно підніме двосторонні відносини між країнами на якісно новий рівень, тобто ще й унеможливить погіршення чи охолодження відносин між Києвом і Вашингтоном, про що також нещодавно говорилося.

Тобто фактично, я думаю, що добре, що є підтвердження на такому рівні, і я думаю, що саміт відбудеться так, як потрібно, як вбачає у цьому Київ, а також сторона, яка приймає, тобто Швейцарія,

– заявив Желіховський.

Далі, додав він, всі ми вже відштовхуватимемося від результатів зустрічі, від того, хто приїде, які будуть висунуті варіанти подальших дій щодо мирного врегулювання, і, можливо, буде підписано якесь комюніке після цього заходу, яким ми можемо бути посилені в наступних раундах перемовин і зустрічей.

Саміт миру у Швейцарії: що відомо