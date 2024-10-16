Нова військова допомога: у Білому домі анонсували розмову Зеленського та Байдена

Володимир Зеленський вже невдовзі матиме телефонну розмову з президентом США Джо Байденом. Зазначається, що наслідком стане новий пакет допомоги для нашої країни.

Про це повідомив речниця Білого дому Карін Жан-П'єр під час брифінгу.

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Розмова Зеленського та Байдена

Президент Байден незабаром поговорить із президентом Зеленським, якщо вже цього не зробив, і оголосить сьогодні про суттєвий пакет військової допомоги для України,

– сказала речниця адміністрації Байдена.

Вона вказала, що у Байдена та Зеленського не буде можливості зустрітися протягом поїздки президента США до Європи, За словами Жан-П'єр, це одна з причин, чому Байден зателефонував Зеленському завчасно.

Зауважимо, що цього дня президент Зеленський презентував План перемоги у Верховній Раді. Так, він полягає у запрошенні України до НАТО, зміцненні оборони, впровадженні пакета стримування на нашій території, розвитку стратегічно-економічного потенціалу та застосуванні досвіду українських військових після війни.

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