Байден обрав кандидатку на посаду посла в Україні, – ЗМІ

Джо Байден обрав кандидатку на посаду посла США в Україні. Попередньо відомо, що цю посаду обійматиме Бріджит Брінк.

Відповідну інформацію оприлюднила журналістка Білого дому для Bloomberg Дженніфер Джейкобс. Про це вона написала у твітері 31 січня, посилаючись на власні джерела.

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ЗМІ назвали ймовірного посла Штатів в Україні

Адміністратор Байдена обговорює висунення Бріджит Брінк послом США в Україні,

– мовиться у повідомленні.

Наразі Брінк – посол Штатів у Словаччині. На цій посаді вона працює з 2019 року.

До того дипломатка була членом Ради національної безпеки. Окрім того, працювала в Сербії, Узбекистані та Грузії.

Відомо, що Бріджит Брінк закінчила Лондонську школу економіки та політичних наук. Свою кар'єру розпочала у 1997 році, працюючи в Держдепі США.

На сайті посольства США у Словаччині мовиться, що Бріджит Брінк у 2015 – 2018 роках працювала заступником секретаря Управління у справах Європи та Євразії. Зокрема відповідала за Східну Європу, Кавказ та займалася регіональними конфліктами в Європі.

Перед цим, у 2014 – 2015 роках працювала заступницею посла в Узбекистані.

Байден ще офіційно не висунув Брінк послом у Києві

Джерела CNN заявили про те, що Джо Байден наразі офіційно не висунув Бріджит Брінк послом у Києві. Мовиться про те, що уряд України ще не узгодив дипломатку, адже українська влада ще перевіряє її кандидатуру.

Адже схвалення від іноземного уряду – це частина стандартного процесу вибору послів. Ця процедура займає від декількох днів до декількох тижнів.

Коротко про призначення посла США в Україні

Крайньою на посаді посла США в Україні працювала Марі Йованович. У травні 2019 року дипломатку відкликали до Вашингтона.

Згодом тодішній президент США Дональд Трамп під час інтерв'ю телеканалу Fox News висунув звинувачення щодо Йованович. Мовляв, вона відмовлялась вішати його офіційний портрет у посольстві США в Києві. Марі Йованович це заперечувала.

Вона говорила, що Трамп тиснув на Держдеп США, щоб її звільнили. Йованович давала свідчення у відкритих слуханнях у справі про можливий імпічмент Трампа.

Варто згадати, що дипломатка була призначена послом в Україні в 2016 році за президенства Барака Обами.

Після скандалу посада посла США в Україні залишалась вакантною. Зокрема видання Politico писало, що Джо Байден з обережністю підходить до цього питання.

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Повний текст пулікації Дженніфер Джейкобс

Адміністрація Байдена обговорює висунення Бріджит Брінк послом США в Україні, кажуть мені джерела. Наразі вона є послом у Словаччині з 2019 року. Раніше вона була членом Ради національної безпеки. Працювала в Сербії, Узбекистані та Грузії.