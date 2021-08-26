Байден очікує, що Путін притягне до відповідальності хакерів, які атакували США

У Вашингтоні очікують, що російський уряд притягне до відповідальності хакерів, які здійснювали атаки на США. Це глава Білого дому обговорював з Володимиром Путіним на зустрічі у Женеві.

Про це Байден заявив у Білому домі під час наради з кібербезпеки. Американський президент наголосив, що саме питання атак на США було однією з тем переговорів з Володимиром Путіним.

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Путін знає, хто здійснював атаки, – Байден

І я міг би додати, що у мене був саміт з Володимиром Путіним, на якому я дав йому зрозуміти, що ми очікуємо, що він також притягне хакерів до відповідальності, тому що вони знають, де вони і хто вони,

– сказав президент США.

На думку Байдена, кібербезпека – це глобальна проблема, з якою повинні боротись країни "Великої сімки". До відповідальності, переконаний глава Білого дому, потрібно притягнути ті країни, які переховують та прикривають хакерів.

Байден перерахував і проблеми, які існують у США з кібербезпекою. Зокрема, Штатам не вистачає близько пів мільйона фахівців. Також ще з травня чинне розпорядження про модернізацію систем захисту.

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Що відомо про переговори Байдена та Путіна щодо кібербезпеки