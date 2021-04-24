Байден офіційно визнав геноцид вірмен

Президент Сполучених Штатів Джо Байден зробив заяву, в якій офіційно визнав геноцид вірмен в Османській імперії.

Глава США зазначив, що ті, хто згадують у цей день про жертви масових вбивств, беруть на себе зобов'язання не допустити повторення подібного звірства".

Читайте також Туреччина погрожує визнати геноцид індіанців у США: у чому суть міжнародного скандалу

Починаючи з 24 квітня 1915 року, коли османська влада заарештувала представників вірменської інтелігенції і лідерів громад у Константинополі, півтора мільйона вірмен були депортовані, вбиті або відправлені на смерть,

– сказав політик.

Джо Байден наголосив, що вшановуючи пам'ять жертв Meds Yeghern ("велике злодіяння" – у перекладі з вірменської – 24 канал), ми не дозволяємо, щоб ці жахи були забуті історією.

"Американський народ вшановує всіх тих вірмен, які загинули в геноциді, що розпочався сьогодні 106 років тому", – додав президент Штатів.

Геноцид вірмен у 1915 році: що відомо

Днем геноциду вірменського населення вважають 24 квітня 1915 року, коли младотурецькі правителі наказали зібрати вірменську інтелігенцію у Стамбулі та депортувати. Багато людей того дня загинули.

Протягом наступних 3 років загалом загинули понад 1,5 мільйона вірмен, інші втекли або були виселені османами в Месопотамію, Ліван, Сирію через пустелі, де більшість з них загинула від голоду та хвороб.

Факт геноциду визнали понад 20 країн світу, а також Європарламент.

Туреччина ж вважає некоректним використання терміну "геноцид", бо тоді була "братовбивча війна й обидві сторони зазнавали втрат". Окрім цього, Анкара визнає тільки 300 тисяч жертв зі сторони вірмен.

День пам'яті жертв геноциду вірмен щорічно відзначається 24 квітня.