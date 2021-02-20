Люті морози та потужні снігопади у Техасі: Байден оголосив штат зоною стихійного лиха

Президент США Джо Байден оголосив штат Техас зоною стихійного лиха. У регіоні фіксують аномальну погоду – люті морози та сильні сніжні бурі.

Глава держави дав розпорядження федеральним службам посилити заходи влади штату щодо відновлення районів, постраждалих від негоди. Відповідний указ американський президент підписав у суботу, 20 лютого.

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Техас отримає кошти з федерального бюджету

Допомога може включати:

гранти на тимчасове житло та ремонт осель мешканців;

позики для покриття незастрахованих майнових втрат;

інші програми, що допомагають приватним особам та власникам підприємств оговтатися від наслідків катастрофи.

Хто отримає фінансування:

державні структури;

органам місцевого самоврядування;

окремі приватні некомерційним організаціям.

Федеральне фінансування також спрямують на надзвичайні заходи у зв'язку зі стихійним лихом.

У разі необхідності будуть виділені додаткові кошти.

Важка ситуація у США: що відомо

Через негоду у Техасі мільйони людей залишилися без електроенергії та питної води. Місцеві чиновники радять людям кип'ятити воду перед її споживанням.

У багатьох містах США фіксують найнижчі температурні рекорди за останні десятиліття.

Всередині будинків мешканців Техасу утворюються бурульки, а вода у кранах просто замерзає.

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