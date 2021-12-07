Байден на переговорах пригрозив Путіну рішуче відреагувати на ескалацію конфлікту з Україною

Путін та Байден провели перемовини 7 грудня. Глава Білого дому висловив російському президенту занепокоєність США та союзників щодо ескалації збройних сил Росії поблизу кордону України.

Про деталі переговорів у форматі відеозв'язку розповіли у повідомлення Білого дому. Президенти обговорили низку питань, черед яких – і Україна.

До теми Завершились перемовини Путіна та Байдена

Байден пригрозив Росії жорсткими економічними санкціями

Президент Байден висловив глибоке занепокоєння США і наших європейських союзників з приводу ескалації збройних сил Росії, які оточують Україну, і дав чітко зрозуміти, що США та наші союзники відреагують сильними економічними та іншими заходами у разі військової ескалації,

– розповіли про позицію Байдена у Білому домі.

Байден закликав Путіна повернутись до дипломатії

Глава Білого дому підтвердив свою підтримку суверенітету та територіальній цілісності України. Байден закликав Путіна до деескалації та переговорів у дипломатичний спосіб.

Байден та Путін доручили своїм представникам продовжити узгодження позицій. Вашингтон це робитиме у співпраці зі своїми союзниками та партнерами.

Що ще обговорили під час зустрічі:

діалог між США та Росії щодо стратегічної стабільності;

кібербезпеку – про застосування програм-вимагачів,

спільну роботу над міжнародними проблемами, такими як ситуація в Ірані.

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