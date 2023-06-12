Байден переніс зустріч зі Столтенбергом через зуб

Генсек НАТО Єнс Столтенберг 12 червня повинен був відвідати Білий дім та зустрітися з президентом США Джо Байденом. Однак зустріч несподівано перенесли.

Власне, причина проста – Байден збирається пройти курс лікування кореневого каналу. Про це повідомив його лікар Кевін О'Коннор.

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Зустріч перенесли через зуб

Джо Байдену проведуть видалення зубного каналу. Тож, зустріч із генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, а також дипломатичний прийом перенесли на наступний день, 13 червня.

Президент – у свої 80 років найстаріша людина в офісі – відчуває додатковий дискомфорт через частково вилікуваний премоляр (малий корінний зуб) у його нижній правій щелепі,

– пояснив лікар.

У пресслужбі Білого дому додають, що президенту не вводитимуть наркоз. Байден залишатиметься при свідомості та зможе виконувати свої обов'язки.

Чи несе ця процедура небезпеку для здоров'я Байдена

В листі лікаря не було натяку на небезпеку для здоров'я американського президента, однак процедура виявилася незапланованою.

Стан здоров'я Байдена перебуває під пильною увагою, оскільки він балотується на другий термін у 2024 році. Якщо він виграє переобрання, то до моменту відставки йому буде 86 років.

За словами О'Коннора, Байден вперше відчув біль у зубі в неділю. Тоді ж його оглянула команда з президентської лікарні Уолтера Ріда. Медики провели обстеження і визначили, що ендодонтичне лікування (кореневих каналів) є найбільш доцільним.

Варто додати, що Байден та Столтенберг під час зустрічі обговорять триваюче вторгнення Росії в Україну та спроби переконати Туреччину, яка є членом НАТО, відмовитися від блокування заявки на приєднання Швеції до Альянсу.