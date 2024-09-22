Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні, – Зеленський

Зеленський звернувся до українців у 942 день війни. Він записав звернення з літака та заявив: Байден першим побачить план перемоги повністю.

До Нью-Йорка президент приїхав увечері 22 вересня. Та відео записане шляхом до Пенсильванії – про це повідомив сам Зеленський у своєму зверненні, викладеному в телеграм-каналі.

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Зеленський про свій візит до США

Розпочинаємо візит у Сполучені Штати. Зараз летимо в Пенсильванію. Особливий візит. Потім Нью-Йорк, Вашингтон. Саме цієї осені вирішується, що буде далі у цій війні. Разом із партнерами можемо посилити наші позиції, як потрібно для нашої перемоги, спільної перемоги, – для дійсно справедливого миру,

– сказав гарант.

За його словами, Україна представить у Сполучених Штатах план перемоги. Першим його побачить повністю Джо Байден.

"Звичайно, представлю план перемоги всім лідерам країн-партнерів, які так само, як президент Байден, є лідерами світу й можуть стати лідерами миру, допомагаючи нам із планом перемоги. Представимо також його в Конгресі – обом партіям, – і обом кандидатам у президенти Сполучених Штатів", – пообіцяв президент.

Він переконаний, що Америка має достатньо сили, щоб разом з Україною, союзниками та партнерами забезпечити мир – саме так, як передбачено Формулою миру та Статутом ООН.

Наша держава потребує зброї для захисту нашої незалежності та наших людей, дипломатії для консолідації партнерів і примусу Росії до миру та справедливості – для того, щоб Росія відповідала за цю війну та відчувала її наслідки.

Зеленський подякував усім народам і світовим лідерам, "які відчули, що в цій війні Росії проти України вирішується значно більше, ніж доля тільки нашого, українського, народу". Лідером у підтримці стали США.

"Саме зараз визначається, що буде спадщиною нинішнього покоління державних лідерів. Тих, хто у найвищих кабінетах. Найближчими днями будуть зустрічі з лідерами країн Глобального Півдня, G7, Європи, з керівниками міжнародних організацій – із багатьма, хто допомагає консолідувати світ. Дуже вагомі зустрічі з представниками Сполучених Штатів. Справжній мир і справжня перемога України та міжнародного права – ось що нам потрібно", – підсумував він.