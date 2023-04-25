Байден йде на другий термін: президент США пояснив, для чого це йому потрібно

Президент США Джозеф Байден 25 квітня офіційно заявив, що балотуватиметься на другий термін. Вибори відбудуться у наступному році.

Байден оприлюднив у своєму твітері відповідне відео. Він зауважив, що особиста свобода є фундаментальною для того, ким є американці – немає нічого важливішого та сакральнішого.

До теми Байден офіційно заявив, що балотується на другий термін

Байден йде на другий термін

Президент США заявив, що завданням його першої каденції була боротьба за демократію.

Це не має бути проблемою червоних або синіх (республіканців чи демократів – 24 Канал). Захищати наші права. Переконатися, що до кожного у цій країні ставляться однаково. Що в кожного є на це справедливий шанс,

– зауважив Байден.

Однак, за його словами, по всій країні екстремісти MAGA (Make America Great Again – передвиборче гасло Дональда Трампа) шикуються для боротьби з цими базовими свободами. Зокрема, вони:

урізають соціальне страхування, за яке американці платили все життя,

скорочують податки для дуже багатих,

диктують, які рішення щодо свого здоров’я мають право приймати жінки,

забороняють книги,

розповідають людям, кого вони можуть любити,

роблять для американців складнішою можливість проголосувати.

"Коли я балотувався у президенти 4 роки тому, ми боролися за душу Америки. І ми досі продовжуємо це робити. Питання, з яким ми стикнулися, – це чи будемо ми мати більше або ж менше свободи у наступні роки. Більше прав чи менше. Я знаю, якої відповіді я хочу, і думаю, що ви теж. Зараз не час, щоб бути задоволеними", – наголосив американський лідер.

Дивіться відео промови Джозефа Байдена

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Президент США заявив, що балотується, аби бути переобраним. Адже він знає:

Америку,

що американці – хороші та порядні люди,

що США досі є країною, яка вірить у чесність, повагу і гідне поводження одне з одним.

"Що ми – нація, яка не надає тихої гавані для ненависті. Ми віримо, що всі є рівними. Що кожен має отримати справедливий шанс на успіх у цій країні", – додав Байден.

За його словами, кожне покоління американців стикалося з моментом, коли їм довелося захищати демократію та боротися за особисту свободу, право голосувати та інші громадянські права.

"І це наш момент. Нас, народ, не змусять замовкнути. Тому, якщо ви зі мною, переходьте на сайт joebiden.com. Завершімо цю роботу. Я знаю, що ми можемо, тому що це Сполучені Штати Америки. І немає нічого, просто нічого, що б ми не могли зробити, якщо ми робимо це разом. Завершімо цю роботу!" – підсумував президент США.

Відомо, що зараз Байдену 80 років – він є найстарішим президентом в історії США. Якщо його оберуть знову на цю посаду, то наприкінці другої каденції Байдену буде 86.