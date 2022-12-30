"Буде вирішальна допомога Україні": Байден підписав бюджет США на 2023 рік

У США затвердили бюджет на 2023 фінансовий рік. Зокрема, інвестиції підуть на медицину, безпеку та допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.

Про це американський президент Джо Байден повідомив 30 грудня. Він зазначив, що 2022 рік був для США історичним прогресом.

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"Сьогодні я підписав двопартійний законопроєкт, завершуючи рік історичного прогресу", – написав Байден.

На що виділять фінанси

За словами Байдена, бюджет інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф. Також гроші виділять на боротьбу з насильством проти жінок.

Вирішальну допомогу отримає Україна. Чекаємо більшого у 2023 році, – заявив Байден.

Загалом бюджет становить 1,7 трильйона доларів. З нього 44,9 мільярда доларів спрямують на військову, гуманітарну та економічну допомогу для України.

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