"Буде вирішальна допомога Україні": Байден підписав бюджет США на 2023 рік
Джерело:Джо Байден
У США затвердили бюджет на 2023 фінансовий рік. Зокрема, інвестиції підуть на медицину, безпеку та допомогу Україні у боротьбі з російською агресією.
Про це американський президент Джо Байден повідомив 30 грудня. Він зазначив, що 2022 рік був для США історичним прогресом.
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"Сьогодні я підписав двопартійний законопроєкт, завершуючи рік історичного прогресу", – написав Байден.
На що виділять фінанси
За словами Байдена, бюджет інвестуватиме в медичні дослідження, безпеку, охорону здоров’я ветеранів, відновлення після катастроф. Також гроші виділять на боротьбу з насильством проти жінок.
Вирішальну допомогу отримає Україна. Чекаємо більшого у 2023 році, – заявив Байден.
Загалом бюджет становить 1,7 трильйона доларів. З нього 44,9 мільярда доларів спрямують на військову, гуманітарну та економічну допомогу для України.
Військова допомога для України: останні новини
- Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес повідомив, що для України у 2023 році виділять 2,3 мільярда фунтів стерлінгів.
- У парламенті Фінляндії закликали передавати Україні танки Leopard 2.
- Міністерство оборони України повідомило, що Швеція виділила майже 19,2 мільйона доларів для зміцнення військового потенціалу. Це приблизно 287 мільйонів доларів. Така допомога є на мільярд більшою, ніж сума всіх попередніх пакетів.
- Начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов зазначив, що Україна надалі отримуватиме більше допомоги від партнерів. Він запевнив – співпраця плідна, надання низки потрібних видів зброї перебуває на стадії вирішення.
- Україна чекає на отримання систем Patriot. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що американський уряд розробив спеціальний план, щоб Україна отримала їх вдвічі швидше.
- У 2023 році Литва планує передати для України 40 мільйонів євро. Про це розповів міністр оборони Арвідас Анушаускас. Він не зазначив, на що виділять гроші. За словами міністра, деталі майбутніх постачань є секретними.