Рекордні 886 мільярдів: Байден підписав оборонний бюджет США з коштами для України

22 грудня Джо Байден підписав законопроєкт про щорічні витрати на оборону США. У ньому для Пентагону передбачена рекордна сума у 886 мільярдів доларів.

Також в оборонному бюджеті вказана допомога для нашої держави. Детальніше про це розповіли у пресслужбі Білого дому.

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Законопроєкт минулого тижня ухвалив Конгрес

Звернімо увагу, що законопроєкт про оборонну політику Сполучених Штатів Конгрес ухвалив минулого тижня. А вже 22 грудня президент США підписав закон H.R. 2670, "Закон про дозвіл на національну оборону (NDAA) на 2024 фінансовий рік" ("Акт").

Відповідний документ дозволяє асигнування на фінансовий рік. Здебільшого йдеться про програми національної безпеки Міністерства оборони, Міністерства енергетики, Державного департаменту та розвідувальної спільноти.

Крім того, Джо Байден заявив, що відповідний законопроєкт надає критично важливі повноваження. Вони необхідні, щоб створити армію, яка б "стримувала майбутні конфлікти, одночасно підтримуючи військовослужбовців, їхні подружжя та сім'ї, які щодня виконують цю місію".

Моя адміністрація з нетерпінням чекає на співпрацю з Конгресом щодо відновлення повноважень цього важливого органу національної безпеки якнайшвидше в новому році. Хоча я із задоволенням підтримую важливі цілі NDAA, я зауважу, що деякі положення Закону викликають занепокоєння,

– додав американський лідер.

Звернімо увагу на те, що у заяві Білого дому не вказана сума для допомоги Україні. Водночас у виданні Reuters зазначають, що законопроєкт продовжує один захід допомоги нашій державі. Мовиться про ініціативу сприяння безпеці до 2026 року. Це дозволяє виділити 300 мільярдів доларів на програму у фінансовому році, що закінчується 30 вересня 2024 року, а також у наступному.

До слова, сам закон складається з майже 3100 сторінок. У ньому також передбачено, що військовослужбовці отримають на 5,2% вищу заробітну платню. Також загальний бюджет національної безпеки зріс приблизно на 3% – до 886 мільярдів доларів США.