Байден підпише указ про надання додаткових 100 мільйонів доларів для України, – ЗМІ

Вже 19 травня президент США може підписати указ про виділення додаткових 100 мільйонів доларів на військову допомогу Україні. Ці кошти хочуть витратити на артилерійські боєприпаси та радари.

Про те, що указ можуть підписати вже найближчим часом, повідомили одразу два джерела в адміністрації президента США. Це буде одним з останніх траншів США, який дозволить Україні ефективно протистояти російській агресії.

До теми Швидкість передачі Україні зброї вже є безпрецедентною: з ленд-лізом буде ще швидше, – Квін

Байден зможе передавати надлишкову зброю без схвалення Конгресу

Цей указ дозволить Байдену передавати зброю, яка є в надлишку у США, без попереднього схвалення Конгресом. Мовиться лише про надзвичайні ситуації.

США вже відправили в Україну 184 тисячі артилерійських снарядів для гаубиць, також надіслали 14 контрартилерійських радарів. Додаткова кількість снарядів та 2 радари входять в пакет, який можуть затвердити вже 19 травня.

США надає зброю з безпрецедентною швидкістю

Також 19 травня американський Сенат підтримав рішення про виділення Україні 40 мільярдів доларів допомоги. Раніше відповідне рішення підтримала Палата представників США.

Зазначимо, у Вашингтоні запевнили, що надають Україні зброю з максимальною швидкістю. Процес значно пришвидшить ленд-ліз, закон про який президент Байден підписав 9 травня.

За словами тимчасової повіреної у справах США Крістіни Квін, американський та український президент перебувають на постійному зв'язку. Отож у Вашингтоні знають, яка саме допомога потрібна Україні.

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Позиція США щодо війни Росії в Україні: коротко про останні новини

Росія заблокувала для українців можливість експортувати зерно, перекривши порти на Півдні. У Держдепі кажуть, що світ має домогтись від Росії створення коридорів для України.

Також міністерка фінансів Джанет Еллен підтвердила, що США малоймовірно дозволять Росії продовжувати виплачувати борги в іноземній валюті. Еллен каже, що інвестори вже звикли до того, що росіян вже виключили зі світової фінансової системи.

Попри велику підтримку України, в США наголошують: американських військ на українській території не буде.

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