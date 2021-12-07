Байден після розмови з Путіним говоритиме з лідерами Європи
Джерело:White House
Розмова Джо Байдена та Володимира Путіна, основною темою якої була Україна, вже завершилася. Тепер американський президент має намір поспілкуватися про її результати з європейськими лідерами.
У Білому домі заявили, що президент США 7 грудня провів захищену відеорозмову з очільником Кремля. У центрі перемовин була Україна.
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Деталі розмови Байдена та Путіна
Лідери держав обговорити низку тем у відносинах США і Росії. Зокрема, Байден висловив стурбованість російськими військовими діями на кордоні з Україною.
Президент чітко дав зрозуміти, що США та наші союзники дадуть відповідь рішучими економічними та іншими заходами у випадку військової ескалації,
– наголосили у Білому домі.
Американський лідер закликав російського до деескалації та дипломатичного вирішення ситуації.
Крім того, політики обговорили й регіональні проблеми, а також питання кібербезпеки.
Байден говоритиме з лідерами Європи
Після перемовин з Путіним Байден поспілкується з європейськими лідерами:
- французьким президентом Емманюелем Макроном,
- виконувачкою обов'язків канцлера Німеччини Ангелою Меркель,
- прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі,
- главою уряду Великої Британії Борисом Джонсоном.
Політики розмовляли й напередодні – перед перемовинами президентів США та Росії. Однак домовилися й надалі підтримувати тісний контакт у питанні посилення військової присутності Росії поблизу українських кордонів.
Відеоперемовини глав Росії та США: що відомо
- Спілкування Байдена та Путіна проходило 7 грудня у форматі відеозв'язку. Розмова тривала понад 2 години у закритому форматі. Наразі невідомо, про що саме говорили президенти.
- Після перемовин з очільником Кремля американський президент поспілкується зі Зеленським. У МЗС запевнили, що Україна неодмінно дізнається про підсумки розмови Байдена та Путіна.
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