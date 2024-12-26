Байден може залишити Путіну прощальний "подарунок": які санкції сильно обмежать можливості Росії
Джо Байден розглядає можливість запровадження нових санкцій проти російського енергетичного сектору. Санкції будуть спрямовані на так званий "сірий флот" міжнародних суден, за допомогою яких Росія експортує нафту, а також на російських експортерів, які досі уникали обмежень.
Колишній міністр енергетики Росії та опозиціонер Володимир Мілов в ефірі 24 Каналу зазначив, що адміністрація Байдена може здійснити низку кроків, які обмежать можливості Росії у військовій, нафтогазовій та енергетичній сферах. Ексміністр вважає, що Байден намагатиметься залишити своєму наступнику максимально жорстку санкційну спадщину, спрямовану проти "путінської економіки".
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"Сірий флот" у фокусі санкцій
Мілов підкреслив, що "тіньовий флот" і учасники енергетичного експорту раніше не потрапляли в поле зору санкційної політики.
Я переконаний, що Європа та США координують ці дії в рамках G7,
– заявив Мілов.
Він додав, що одних санкцій недостатньо – потрібна їх системна підтримка і продовження. Росіяни активно уникають обмежень, змінюючи юрисдикції, компанії та власників.
"Щоб ефективно контролювати тіньовий флот, санкцій має бути значно більше. Йдеться не про кілька десятків танкерів, а про сотні. Такі заходи повинні ухвалюватися регулярно, оскільки росіяни постійно адаптуються", – пояснив Мілов.
Чи продовжить санкції Трамп
На думку Мілова, важливо не лише те, чи встигне Байден запровадити нові санкції, а й те, чи продовжить їх адміністрація Дональда Трампа. Російські пропагандисти вже визнають, що санкції завдають значної шкоди.
Очевидно, що твердження про неефективність санкцій – це брехня. З приходом Трампа російська влада сподівалася на їх скасування. Проте я не думаю, що адміністрація Трампа просто так піде назустріч Путіну. Вони, найімовірніше, вимагатимуть поступок, наприклад, припинення вогню,
– пояснив Володимир Мілов.
Критичні для Росії банки
Мілов наголосив, що одним із найважливіших для Росії питань є повернення великих банків до системи SWIFT.
Експорт та імпорт Росії сильно постраждали через санкції. Великі банки, що забезпечують до 70% банківського сектору, відрізані від SWIFT. Натомість малі банки неспроможні замінити їх для великих транзакцій,
– пояснив Володимир Мілов.
Росія, за його словами, прагне точкового зняття санкцій з кількох великих банків, щоб вони могли відновити зв'язки із міжнародними партнерами, такі як Китай, Туреччина. Вони без SWIFTу не хочуть працювати з Росією, оскільки їхня банківська система теж орієнтована на західну.
"Вони усвідомлюють, що домогтися скасування всіх санкцій неможливо, тому можуть пропонувати компроміси, наприклад, виведення кількох банків з-під обмежень у відповідь на поступки", – підсумував Мілов.
Він також зазначив, що ситуація залишається непередбачуваною, і зараз варто дочекатися кроків Трампа після його вступу на посаду.