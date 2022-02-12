Байден подзвонив Путіну через ситуацію навколо України

Американський президент Джо Байден зателефонував Володимиру Путіну. Розмова відбувається на тлі загрози нового нападу Росії на Україну.

За інформацією ЗМІ, перемовини політиків попередньо планували на 14 лютого. Врешті, їх організували раніше. На цьому, мовляв, наполягали у Білому домі.

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Основна тема розмови Байдена та Путіна – загроза нового нападу Росії на Україну. Президенти зідзвонилися близько 18:00 за українським часом. Американський лідер перебуває у своїй заміській резиденції Camp David.

Як пише CNN, у США побоюються, що Путін може віддати наказ про вторгнення у будь-який момент. Напередодні Вашингтон закликав американців якнайшвидше виїхати з України.

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