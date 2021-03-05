Байден поговорив з президенткою Єврокомісії про Україну: координуватимуть дії

Президент США Джо Байден поговорив телефоном з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Політики поспілкувались про ситуацію в Україні.
Джерело:European Commission
Наголосили, що політики поділяють стратегічний погляд на Росію.
Важливо Байден продовжив санкції проти Росії через агресію в Україні
Що відомо про розмову
Посадовці планують координувати політику та заходи щодо Східної Європи. Зокрема, Байден та дер Ляєн озвучили свої думки щодо України.
Деталей наразі не повідомляють.
Про що ще говорили політики
- Зачепили теми Білорусі, Китаю та Західних Балкан.
- Також акцентували на тісному співробітництві США та ЄС для стримування пандемії COVID-19.
- Крім того, лідери домовились про призупинення дії тарифів, пов'язаних із суперечками про повітряні судна Всесвітньої торгової організації.
Що Байден говорив про Україну раніше
- Ще на посаді віцепрезидента США Байден 6 разів відвідував Україну.
- Раніше президент Штатів зауважив, що бачить загрозу з боку Кремля. Тому підтримувати Україну – життєво важливим як для США, так і Європи.
- До Дня спротиву окупації Криму Байден наголосив, що США продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі проти російської агресії. Також – ніколи не визнають незаконну анексію.
- Зауважимо, телефонної розмови між Зеленським та Байденом ще не було, однак її готують.
- В Україні сподіваються, що Байден також візьме участь в Кримській платформі, перший саміт якої відбудеться 23 серпня 2021 року.