Один із членів делегації Байдена впав із трапу літака у Польщі: відео інциденту

Джо Байден прилетів до столиці Польщі. Один із членів делегації президента США спіткнувся і впав із трапу літака, коли виходив.

Момент падіння потрапив на відео. Кадри вже розповсюдили мережею, інформує 24 Канал.

До речі Байден тричі спіткнувся, поки піднявся на літак: відео

Один із членів делегації Байдена впав із трапу літака

На оприлюдненому відео можна побачити, що поки Джо Байден вітався з представниками Польщі, один із пасажирів впав зі сходів, коли виходив з літака. Хто саме впав – поки невідомо, однак ЗМІ зазначили, що це був один із членів делегації американського президента.

За попередньою інформацією, нічого серйозного з чоловіком не сталося, хоча його падіння виглядало дуже небезпечним.

Падіння члена делегації Байдена: дивіться відео

Байден спіткнувся на трапі президентського літака

Нагадаємо, що у 2021 році Джо Байден вкотре спіткнувся, підіймаючись трапом на борт літака Air Force One. Президент США втримався на ногах і не впав.

Інцидент стався, коли Байден підіймався на борт літака Air Force One. Президент США вирушав до штату Пенсільванія.

На відео видно, як лідер США підіймається по трапу з парасолькою у руках. Навколо періщив дощ. Байден фактично дійшов до мети, аж раптом оступився і мало не впав.

До речі, 19 березня перед вильотом до Атланти Джо Байден тричі спіткнувся, піднімаючись по трапу на борт Air Force One.