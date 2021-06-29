Байден пообіцяв відповісти Путіну за кібератаки – Голос Америки

Америка відповість Росії в разі нової кібератаки, втручання в економіку чи інші дії, які шкодять інтересам США. Таку заяву-попередження Москві озвучив президент Джо Байден, виступаючи в Білому домі на зустрічі лідерів демократичної партії.

Цю ж тезу "Якщо Росія продовжить атакувати, то Америка відповість, щоб захистити свої інтереси" зробив Держсекретар Ентоні Блінкен в інтерв'ю італійському виданню La Republica у день початку саміту міністра закордонних справ країн "Великої двадцятки".

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Це перша з початку пандемії очна зустріч глав закордонних відомств 20 найбільших економік світу. В ній також бере участь представник Росії.

У США відреагували на оновлення судової системи

Історичною можливістю оновити судову систему назвали США ухвалення Верховною Радою законопроєкту про оновлення правил відбору членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів. Згідно з документом, членів ВККС відбиратиме конкурсна комісія з шести осіб: 3 чинних судді або судді у відставці та 3 незалежні міжнародні експерти. Вирішальні голоси матимуть останні.

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Байден вирушив у Вісконсин

Президент Байден вирушив у штат Вісконсин, аби розповісти деталі домовленості між демократами і республіканцями в Сенаті щодо пакету інвестицій в інфраструктуру США, обсягом майже трильйон доларів. Гроші планують спрямувати на будівництво і ремонт:

мостів;

доріг;

систем водопостачання;

мереж швидкісного інтернету тощо.

Президент називає домовленість моделлю для інвестицій в робочі класи Америки, оскільки 90% створеними ними робочих місць отримують працівники без університетської освіти.

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