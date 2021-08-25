Байден поспішає вивести війська з Афганістану: розроблять запасний план
Джерело:24 канал
Джо Байден планує вивести війська з Афганістану до 31 серпня. До цього часу має завершитись евакуація американців. Однак якщо вивезти всіх не встигнуть, залучать запасний план.
Чим швидше вдасться завершити евакуацію, тим краще. Про це Байден заявив виступаючи у Білому домі.
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Проте завершення залежить від продовження співпраці з "Талібаном" та надання доступу до аеропорту.
Запасний план
Байден дав доручення Пентагону та Держдепартаменту розробити план, якщо стануться непередбачені обставини. Таким чином зможуть скорегувати графік евакуації, за необхідності.
Я сповнений рішучості забезпечити виконання нашої місії,
– сказав Байден.
Чому Байден спішить вивести війська
Президент запевнив, що знає про ризики та проблеми. За словами політика, терористи організації ІДІЛ-К становлять загрозу для США в Афганістані. Саме тому американські військові мають покинути країну не пізніше, ніж 31 серпня.
Байден додав, що таліби співпрацювали з США щодо евакуації людей, але це може змінитися.
"Але це хитка ситуація... У нас вже була перестрілка", – нагадав Байден.
Тому, аби уникнути терактів у США, перевірятимуть усіх, хто прибуває з Афганістану.
Що відбувається в Афганістані
- Коли США почали виводити свої війська, таліби активізувались. Вони захопили Кабул 15 серпня. Після цього бойовики заявили, що взяли під контроль ледь не усю територію країни.
- Частина афганців вже втекла з країни. Місцеві жителі боялись виходити з дому, оскільки таліби відомі своїми жорстокими покараннями. Угруповання оголосило загальну амністію для урядовців.
- Байден запевнив, що не шкодує про своє рішення. На його думку, присутність американських військ в країні більше недоречна.