Байден поспішає вивести війська з Афганістану: розроблять запасний план

Чим швидше вдасться завершити евакуацію, тим краще. Про це Байден заявив виступаючи у Білому домі.

Читайте також Таліби потрапили в пастку Байдена: чому США ще можуть вийти переможцями

Проте завершення залежить від продовження співпраці з "Талібаном" та надання доступу до аеропорту.

Запасний план

Байден дав доручення Пентагону та Держдепартаменту розробити план, якщо стануться непередбачені обставини. Таким чином зможуть скорегувати графік евакуації, за необхідності.

Я сповнений рішучості забезпечити виконання нашої місії,

– сказав Байден.

Чому Байден спішить вивести війська

Президент запевнив, що знає про ризики та проблеми. За словами політика, терористи організації ІДІЛ-К становлять загрозу для США в Афганістані. Саме тому американські військові мають покинути країну не пізніше, ніж 31 серпня.

Байден додав, що таліби співпрацювали з США щодо евакуації людей, але це може змінитися.

"Але це хитка ситуація... У нас вже була перестрілка", – нагадав Байден.

Тому, аби уникнути терактів у США, перевірятимуть усіх, хто прибуває з Афганістану.

Що відбувається в Афганістані